Zeci de locuitori din Cluj-Napoca au reclamat nivelul ridicat de zgomot creat noaptea de concertele Untold

Cele mai afectate sunt doua cartiere care se afla in proximitatea arealului de 230.000 de metri patrati in care se desfasoara festivalul si care cuprinde zona Parcului Central, a stadionului Cluj Arena si a Salii Polivalente. In aceste arii organizatorii Untold au montat zece scene.Potrivit reprezentantilor Primariei Cluj-Napoca, la numarul primarului si la dispeceratul Politiei Locale au fost inregistrate zeci de reclamatii in primele doua zile ale evenimentului muzical."Au fost sesizari din partea unor persoane care locuiesc in zona stadionului Cluj Arena si Parcului Central, unde se desfasoara festivalul, sau in cartierul Grigorescu, situat in vecinatate, dar si din cartierele Zorilor si Gheorgheni, care se afla la mare distanta de locul de desfasurare a festivalului", au spus reprezentantii primariei.Persoanele au reclamat nivelul crescut de zgomot, mai ales pe timpul noptii, cand au loc concertele, care tin pana la 5.00-6.00 dimineata.De asemenea, unele persoane s-au plans de faptul ca in toiul noptii au fost trezite de bubuituri provenite de la focurile de artificii, in ambele zile de festival.O parte dintre locuitorii orasului aleg si metode neoficiale pentru a-si exprima dezaprobarea fata de organizarea festivalului in central orasului, pe diferite site-uri sau pe Facebook."Nu mi se pare corect ca un intreg oras sa nu se poata odihni timp de patru nopti din cauza 'muzicii' date la maxim la festivalul Untold. Pentru mine este simplu: pe durata 'festivalului' plec din Cluj-Napoca, dar ce fac bolnavii internati in spitalele si clinicile din oras?", spune un cetatean pe un astfel de site.Alaturi de disconfortul creat de zgomotul puternic, o parte a locuitorilor orasului mai ridica si problema inchiderii pentru cetatenii care nu participa la festival a zonei care cuprinde stadionul Cluj Arena si Parcul Central, pe perioada evenimentului.O petitie in acest sens a fost lansata in urma cu cateva zile, prin care se cere mutarea din centrul orasului a festivalului Untold, pe modelul Electric Castle, care se desfasoara in luna iulie in comuna clujeana Bontida, in jurul ruinelor unui fost castel, numit in urma cu 200 de ani Versailles-ul Transilvaniei.Potrivit organizatorilor festivalului, in 3 august, care a fost prima zi a evenimentului, au participat peste 76.000 de persoane, iar vineri, peste 82.000.In cursul celei de a treia zi a festivalului, sambata, principalul concert va avea loc la ora 3.00, cand pe scena va urca Armin van Buuren. El s-a numarat printre principalii artisti din line-up-ul Untold la fiecare dintre cele trei editii. Festivalul Untold are loc intre 3 si 6 august.