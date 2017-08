Politia Locala Bucuresti: In doar cateva ore, au fost descoperite aproape 400 de zone transformate in depozite de gunoi

Politia Locala Bucuresti anunta ca inspectorii Directiei Control au declansat o actiune privind modul in care are loc salubrizarea Capitalei, iar joi au fost facute verificari pe 297 de strazi din toate sectoarele Capitalei."In 376 de zone, oamenii isi aruncasera pe strada resturile de mancare sau alte deseuri menajere, mormanele de gunoi nefiind colectate de operatorii de salubritate. In multe locuri, alimentele din sacii menajeri intrasera in putrefactie din cauza caniculei, iar in altele serveau ca hrana pentru sobolani (...) Temperaturile ridicate din aceste zile, nepasarea unor cetateni, dar si activitatea deficienta a operatorilor de salubritate pot crea riscuri grave pentru Bucuresti", spune Politia Locala Bucuresti intr-un comunicat de presa transmis vineri.Potrivit sursei citate, in sectorul 1 au fost verificate 58 strazi, fiind descoperite 78 de zone unde era aruncat gunoiul menajer, in sectorul 2 au fost controlate 53 strazi, fiind depistate 88 de zone cu deseuri menajere depozitate ilegal, in sectorul 3 - 47 de strazi verificate si 54 de zone unde era aruncat gunoiul, in sectorul 4 - 43 de strazi si 31 de locuri in care era depozitat gunoi, in sectorul 5 - 61 de strazi verifice si 66 de spatii cu gramezi de saci menajeri aruncati, iar in sectorul 6 au fost verificate 35 de strazi, in 59 de zone fiind descoperite gramezi de resturi menajere.In urma controlului, toti operatorii de salubritate din Bucuresti au fost sanctionati cu amenzi de cate 5.000 lei, adauga sursa citata.