Artistul Bolborea spune ca va continua executia lucrarii "Marea Unire", dupa ce Gabriela Firea a anuntat ca nu se mai finanteaza proiectul: Primaria trebuie sa respecte contractul; daca nu vor sa imi dea banii, eu ii dau in judecata

"Cu doamna Firea nu am discutat, e o problema destul de aiurea, eu am contract cu ei, s-a facut un contract anul acesta, s-a semnat si un contract cadru pana in 2020, cand se va face monumentul. Va dati seama ca, avand contract semnat si contract cadru pana in 2020, lucrurile nu pot sa duca in alta parte, mai ales ca s-a muncit foarte mult pentru monument. Noi trebuie sa punem pana pe 1 decembrie sa fie un sfert le lucrare gata, in ipsos, la scara 1:1, ca anul viitor sa se toarne in bronz si sticla. Sunt niste angajamente si niste date si un traseu care trebuie urmate. Eu, bineinteles ca voi respecta contractul si voi continua sa realizez lucrarea", a declarat pentru Mediafax Ioan Bolborea.Artistul s-a aratat extrem de nedumerit de decizia primarului Capitalei, insa a reiterat ca odata semnat contractul, lucrarea va trebui realizata si banii platiti."Daca doamna Firea a dat acest comunicat, nimeni nu mai intelege nimic. Anuntul acesta e total aiurea si nu stiu cum a venit. S-a speriat de doua articole din ziar? Aici a fost o comisie de arta, de artisti si Ministerul Culturii a avut comisie, s-a dat avizul, deci a trecut de doua ori numai prin Ministerul Culturii, alte doua comisii la primarie, oameni de arta, castig un concurs, sunt rugat sa vin sa fac, iar acum pentru ca cineva zice ca nu ii place, se renunta asa, pur si simplu? S-a semnat un contract, un contract cadru, au fost patru comisii care au aprobat, mai este si Comisia Centenarului care a acceptat si a semnat contractul. Si lucrarea si proiectul cu totul merg mai departe", a mai spus Bolborea."La un momentat dat, daca nu vor sa imi dea banii, eu ii dau in judecata. E ca in Kafka, nu mai intelege nimeni nimic. Sper, totusi, sa nu se ajunga in acest stadiu. Lucrurile sunt de neimaginat si imi traiesc si eu soarta pe care o au toti cei care doresc sa realizeze ceva in tara asta. Concursul acesta e organizat de 10 ani, a trecut prin Parlament, a fost sustinut de Academia Romana, au fost atatea scrisori de sustinere, s-a depus atata efort si acum, deodata vine un comunicat ca un trasnet. Nu exista nicio baza legala sa fie intrerupta finantarea, niciun motiv sa fie sistat contractul", a conchis Bolborea., care urma sa fie amplasat in Piata Alba Iulia din Bucuresti si costa circa 50 milioane lei. Primarul general Gabriela Firea a dispus retragerea finantarii acestui proiect si redirectionarea sumelor respective catre alte obiective de investitii. Motivul: nu va putea fi inaugurata pana la data de 1 decembrie 2018, intrucat lucrarea se afla inca pe circuitul de avizare, la Ministerul Culturii si la Primaria Sectorului, dar si din cauza controverselor pe care statuia le-a starnit."Chiar daca valoarea unei opere de arta nu este subiect de plebiscit, si avem destule exemple in lume de monumente care au fost acceptate de catre opinia publica dupa zeci sau chiar sute de ani de la inaugurare, am considerat ca un monument dedicat Marii Uniri de la 1918 trebuie sa uneasca oamenii in jurul sau si nu sa-i dezbine. Sunt convinsa ca maestrul Ioan Bolborea va intelege situatia si, de comun acord, vom regandi edificarea acestei lucrari, la un alt moment, pe un alt amplasament si, poate, la o alta scara. Le multumesc celor care au initiat si s-au implicat in aceasta dezbatere care, lasand la o parte patimile politice, ne-a ajutat sa luam o decizie corecta", a declarat primarul Gabriela Firea.