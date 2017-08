Primaria Capitalei: Pasarela care traverseaza lacul din parcul Herastrau va fi gata peste aproximativ o saptamana

"Noua constructie va avea o lungime de zece metri si o latime de aproximativ patru metri. Deja a fost realizata puntea peste apa, sub forma unui pod metalic cu o inaltime de 80 cm fata de malurile lacului. Mai sunt de montat semnalizatoarele, precum si rampele de acces pe pasarela, astfel incat aceasta va putea fi folosita si de persoanele cu dizabilitati, ceea ce pana acum nu era posibil. Termenul estimat pentru finalizarea pasarelei pietonale este 11 august", a anuntat Primaria.Lucrarile sunt realizate prin Administratia Lacuri, Parcuri si Agrement, in parteneriat cu Ministerul Apararii Nationale."Intrucat in aceasta perioada nu s-a putut gasi o solutie legala si fezabila de colaborare intre Ministerul Transporturilor si Primaria Capitalei privind construirea unei pasarele pietonale ca anexa la podul CFR, a fost aleasa aceasta solutie, a pontonului provizoriu, al carui amplasament se incadreaza in limitele de proprietate ale municipalitatii. Aceasta problema a constituit in permanenta o prioritate pentru administratia Capitalei si a fost rezolvata in urma pozitiilor publice asumate de primarul general, Gabriela Firea, si a diligentelor depuse de reprezentantii ALPAB. Prin urmare, tentativa unor politicieni de a-si aroga merite in deblocarea acestei situatii sunt total lipsite de orice baza reala. Primaria Capitalei multumeste insa tuturor ONG-urilor care s-au implicat in aceasta chestiune si a caror presiune permanenta a fost benefica pentru rezolvarea problemei", precizeaza PMB.Pe 7 martie, un copil de 16 ani a fost electrocutat pe pasarela care trece peste DN 1, in zona Miorita. Incidentul ar fi avut loc in timpul unei plimbari in zona lacului Herastrau, pe calea de acces din strada Elena Vacarescu. Copilul ar fi dorit sa isi faca niste fotografii, dar a atins firele care alimentau cu electricitate linia de tren din zona.Pe 11 iunie, un barbat si-a pierdut viata, dupa ce a fost calcat de tren pe podul de cale ferata din parcul Herastrau.