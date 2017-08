Primaria Bucuresti renunta pentru moment la controversatul monument "Marea Unire", in valoare de circa 50 milioane lei

"Chiar daca valoarea unei opere de arta nu este subiect de plebiscit, si avem destule exemple in lume de monumente care au fost acceptate de catre opinia publica dupa zeci sau chiar sute de ani de la inaugurare, am considerat ca un monument dedicat Marii Uniri de la 1918 trebuie sa uneasca oamenii in jurul sau si nu sa-i dezbine. Sunt convinsa ca maestrul Ioan Bolborea va intelege situatia si, de comun acord, vom regandi edificarea acestei lucrari, la un alt moment, pe un alt amplasament si, poate, la o alta scara. Le multumesc celor care au initiat si s-au implicat in aceasta dezbatere care, lasand la o parte patimile politice, ne-a ajutat sa luam o decizie corecta", a declarat primarul Gabriela Firea.Singura cheltuiala facuta de municipalitate in legatura cu acest proiect a fost alocarea sumei de 30.000 de euro, in 2007, pentru realizarea machetei la scara 1:10 a monumentului.Sculptorul Ioan Bolborea a castigat, cu aceasta lucrare, un concurs de solutii organizat in 2007 de Administratia Monumentelor si Patrimoniului Turistic din Bucuresti, in urma solicitarilor venite din partea Asociatiilor de Veterani de Razboi, care solicitau amplasarea in Bucuresti a unui monument dedicat Marii Uniri.In urma includerii acestei lucrari pe lista monumentelor propuse pentru finantare de catre Comisia pentru Centenar a Municipiului Bucuresti, in bugetul pe 2017 a fost alocata suma de 6, 5 milioane lei pentru Etapa I -" Realizare componente artistice din material intermediar". Valoarea totala a Monumentului ar fi fost de 42.894.360 lei, la care se adauga TVA.