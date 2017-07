Clujul va avea banda unica pentru transportul in comun si biciclisti prin centru

Pentru crearea acestei benzi se vor desfiinta 132 de locuri de parcare, insa, in schimb, se vor infiinta alte 256.O alta banda dedicata transportului in comun, insa mai mica, a fost pusa in functiune in urma cu cateva luni, iar municipalitatea intentioneaza sa foloseasca aceasta idee si in alte puncte ale orasului, transmite Agerpres.Potrivit autoritatilor locale, in Cluj-Napoca sunt inmatriculate 146.000 de masini. De asemenea, potrivit statisticilor, traficul rutier este in acest an cu 40% mai mare decat cel din 2013.