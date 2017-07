EXCLUSIV Neglijenta care ucide: Sute de treceri de pietoni din Bucuresti nu sunt marcate de Primaria Capitalei si primariile de sector. Cate accidente s-au produs in ultimii 4 ani

Intr-un raspuns trimis HotNews.ro, Politia Capitalei transmite ca nu are o situatie cu accidentele produse pe trecerile de pietoni nesemnalizate corespunzator, insa in total in perioada 01.01-01.05.2017, in Municipiul Bucuresti s-au produs 208 de accidente pe fondul neacordarii prioritatii de trecere pietonilor soldate cu o persoana decedata, 19 persoane ranite grav si 208 persoane ranite usor.Potrivit unor informatii obtinute pe surse de HotNews.ro insa, in lunile februarie si martie 2017 au avut loc pe trecerile de pietoni nesemnalizate din Bucuresti:- 8 accidente grave soldate cu 1 mort si 7 raniti grav, 2 raniti usor;- 116 accidente usoare cu 125 raniti usor;Sarcina de trasa marcajele rutiere revine administratorului drumului, pe bulevardele principale - Primaria Capitalei, iar pe strazile secundare - primariile de sector. Din nefericire insa trec si luni sau ani pana ca aceste institutii sa-si faca treaba."In urma activitatilor desfasurate de catre politistii din cadrul Brigazii Rutiere, in perioada invocata (n.r. - 2017), au fost identificate 362 de astfel de situatii, procedandu-se de fiecare data la informarea administratorului drumului public", se arata in raspunsul trimis de Politia Capitalei la solicitarea HotNews.ro.In ceea ce priveste numarul de accidente produse pe trecerile nemarcate, Politia spune ca nu detine o astfel de statistica, insa ni s-a furnizat numarul total de accidente produse pe tercerile de pietoni in ultimii 4 ani:- 2014: s-au produs 661 de accidente, soldate cu 12 persoane decedate, 125 persoane ranite grav si 556 persoane ranite usor.- 2015: s-au produs 665 de accidente, soldate cu 10 persoane decedate, 131 persoane ranite grav si 565 persoane ranite usor.- 2016: s-au produs 633, soldate cu 12 persoane decedate, 84 persoane ranite grav si 558 persoane ranite usor.- 01.01-01.05.2017: s-au produs 208 de accidente, soldate cu o persoana decedata, 19 persoane ranite grav si 208 persoane ranite usor."Administratorul drumului public, antreprenorul sau executantul lucrarilor, conform competentelor ce ii revin, cu avizul politiei rutiere, este obligat sa instaleze indicatoare ori alte dispozitive speciale, sa aplice marcaje pe drumurile publice, conform standardelor in vigoare, si sa le mentina in stare corespunzatoare. (...) In cazul producerii unui eveniment rutier ca urmare a starii tehnice necorespunzatoare a drumului public, a nesemnalizarii sau a semnalizarii necorespunzatoare a acestuia, precum si a obstacolelor ori lucrarilor care se executa pe acesta, administratorul drumului public, antreprenorul sau executantul lucrarilor raspunde, dupa caz, administrativ, contraventional, civil sau penal, in conditiile legii", se arata in Codul Rutier.In Bucuresti, administratorul drumului este Primaria Capitalei pe strazile principale si Primariile de sector pe strazile secundare.In cazul Primariei Capitalei, sunt zeci de bulevarde din Bucuresti care nu au marcaje rutiere. Acestea raman asa cateva luni, dupa efectuarea lucrarilor de asfaltare.Potrivit informatiilor furnizate de municipalitate la solicitarea HotNews.ro, institutia are in derulare un contract pentru efectuarea marcarelor rutiere, deci este un mister de ce trec luni pana acestea se fac."In prezent Administratia Strazilor are in derulare Contractul Subsecvent nr. 9/22.07.2016, incheiat in perioada de valabilitate a ultimului Acord Cadru 34/2012, privind semnalizarea rutiera orizontala si verticala, Acord Cadru care a expirat in decembrie 2016. Valoarea Contractului Subsecvent nr. 9 este de 14.787.442,22 lei cu TVA si a fost incheiat cu asocierea SC Vesta Investment SRL si SC Dumava Semnalizare SRL. Pana in prezent Administratia Strazilor a platit suma de 8.560.384,95 lei cu TVA", se arata in raspunsul trimis de institutie, la finalul lunii iunie.In prezent, Administratia Strazilor are in desfasurare o procedura de achizitie privind incheierea unui nou Acord Cadru de semnalizare rutiera orizontala si verticala."In acest moment, procedura avand ca obiect "Proiectare si executie lucrari de semnalizare rutiera orizontala si verticala pe strazile aflate in administrarea Administratiei Strazilor Bucuresti" se afla in desfasurare, cu data limita de incarcare in SEAP a ofertelor 28.06.2017. Aceasta procedura a fost initiata in data de 28.04.2017. Intarzierea se datoreaza contestatiilor depuse la CNSC de o serie de operatori economici", se mai arata in raspunsul trimis de municipalitate."Marcarea / semnalizarea unei strazi se realizeaza in baza proiectului avizat de Comisia Tehnica de Circulatie si a Brigazii de Politie Rutiera. Lipsa marcajelor rutiere este semnalizata de petenti, de Brigada de Politiei Rutiere si de inspectorii Administratiei Strazilor in urma verificarilor in teren. In urma acestor sesizari, Administratia Strazilor prin serviciile de specialitate face o planificare a acestor lucrari de semnalizare rutiera si apoi urmeaza executia lor", se arata in raspunsul trimis de Primaria Capitalei la solicitarea HotNews.ro.Dan Cristian Popescu, viceprimarul sectorului 2, spune ca in sectorul sau acest serviciu este prestat de Primaria Capitalei."La noi in sector de vreo 10 ani face doar Capitala, adica se ocupa de aceasta activitate, dar nu facea, nu prea a mai facut. Acum vom cere sa facem noi serviciul acesta", a declarat acesta.Sectorul 6 nu mai are contract pentru trasarea marcajelor de 2 ani. Primarul Gabriel Mutu promite sa rezolve problema in doua luni."In acest moment exista inceputa procedura de licitatie pentru atribuirea contractului pentru realizarea marcajelor rutiere la nivelul sectorului. Suntem in plina procedura. Din pacate, toata procedura dureaza destul de mult, nu se poate face de pe o zi pe alta, sunt contestatii. Contractul initial, semnat in urma cu cativa ani, a expirat in urma cu 2 ani. Cand am preluat mandatul, am intrebat ce se intampla cu marcajele rutiere si mi s-a spus ca nu avem procedura facuta, deci am demarat procedura. Eu cred ca in maxim 2 luni vom avea aceasta procedura finalizata si vom putea face marcaje;e la nivelul sectorului", a declarat Gabriel Mutu pentru HotNews.ro.