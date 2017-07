​​DEZBATERE PUBLICA Vi se pare reprezentativa statuia de 50 milioane lei pentru Marea Unire?

Cu banii acestia s-ar putea face un parc, un pasaj, s-ar putea moderniza un bulevard, s-ar putea amenaja 100 de km de piste pentru biciclete, cumpara autobuze noi, lucruri de care chiar avem nevoie.Despre acest monument se discuta din anii 2000, iar Primaria Municipiului Bucuresti, prin Administratia Monumentelor si Patrimoniului Turistic, a organizat in data de 20.02.2007 un concurs de solutii pentru realizarea sa, concurs castigat de artistul plastic Ioan Bolborea. De atunci insa nu s-a mai auzit mare lucru despre monument, acesta revenind in discutie anul acesta, cu ocazia pregatirilor pentru Centenarul Marii Uniri.Valoarea alocata in anul 2017 pentru Monumentul Marea Unire este de 6, 5 miloane lei, conform Hotararii Consiliului General nr. 129/05.04.2017, iar restul banilor urmeaza sa fie platiti in urmatorii ani.Sculptorul Ioan Bolborea, creatorul Monumentului Marii Uniri, care va fi amplasat in Piata Alba Iulia din Bucuresti, a declarat in iunie, intr-o conferinta de presa, ca o parte a lucrarii, sub forma de holograme, va putea fi vazuta de public incepand de anul viitor."Am incercat sa surprind in acest monument, la modul figurativ, atmosfera sarbatoreasca a adunarii de la Alba Iulia, poporul care venea, entuziast, din toate tinuturile locuite de romani, pentru a fi de fata la implinirea celui mai maret act al istoriei noastre. (...) Monumentul aduce cu o cupola a carei origine este o entitate organica, un cactus. Este o planta pe care o apreciez foarte mult pentru faptul ca stie sa se apere pe sine si sa dainuie in imensitatea si vitregia desertului. Cupola aceasta cu nervuri si sute de oameni inlantuiti tine la adapost idealul unitatii nationale pe care noi, romanii de azi si cei care ne vor urma, trebuie sa nu contenim a-l proteja", declara artistul, potrivit propriului site.Primaria Capitalei va plati circa 80 milioane de lei pentru patru statui destinate Centenarului Marii Uniri, acestea fiind dedicate Marii Uniri, Regelui Ferdinand I, politicianului IC Bratianu si generalului Henri Mathias Berthelot.Bucurestiul mai are un monument de 3 milioane de euro - Aripi, amplasat in Piata Presei Libere, realizat in memoria luptatorilor din rezistenta anticomunista 1945 -1989 din Romania si din Basarabia. Monumentul, inaugurat in 2016, este amplasat pe locul fostei statui a lui Lenin, este constituit din trei aripi din otel inoxidabil, cantareste 102 tone si are o inaltime de 24 de metri. Conceptul artistic al a fost realizat de sculptorul Mihai Buculei, al carui tata a fost detinut politic la Aiud.