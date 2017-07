Sector 3: Masinile care vor stationa neregulamentar vor fi ridicate, iar soferii amendati

"Ridicam masini doar acolo unde se exagereaza, acolo vom interveni si am dat ca exemplu - acolo unde se intra pe spatiul verde. Le vom ridica (masinile - n.r.) fara niciun fel de discutie, pe trecere de pietoni in zona scolilor si pe trecere de pietoni in general, pentru ca e profund in neregula sa-ti permiti asa ceva, dar si acolo unde deranjeaza circulatia, asa cum spune la lege. Deci pe chestiuni foarte limitate, in rest vom amenda conform legii", a declarat pentru Agerpres primarul Robert Negoita.El a adaugat ca urmareste realizarea unui program de salubrizare a sectorului, iar soferii au obligatia sa il respecte."Obiectivul nostru este sa facem program de salubritate. Conform unui orar, vom avea oprire interzisa, pe rand, in fiecare parcare, pentru a putea sa facem o salubritate eficienta, asa cum este si in tarile civilizate. Iar atunci cand nu se respecta si imi ramane o masina pe zona pe care trebuie sa o curat, conform indicatorului "Oprire interzisa", normal ca o sa o ridic eu si facem operatiunea de salubrizare", a explicat Negoita.Masinile vor fi ridicate de catre Directia Generala de Politie Locala a Sectorului 3, "un serviciu public cu personalitate juridica si buget propriu, cu atributii in domeniul circulatiei pe drumurile publice", conform expunerii de motive a proiectului.