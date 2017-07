FOTOGALERIE Cheltuieli majore pentru statui in Bucuresti cu ocazia centenarului Marii Uniri: 80 milioane de lei pentru patru statui. Monumentul "Marea Unire" va costa circa 50 milioane de lei si va fi amplasat in Piata Alba Iulia

Unde vor fi amplasate cele 4 statui, cat costa fiecare, cine le face

Monumentul Marii Uniri - 50 milioane lei

Regele Ferdinand I - 17 milioane lei



IC Bratianu - 10 milioane lei



Henri Mathias Berthelot- estimata la 2 milioane lei



Suma uriasa alocata pentru cele trei statui, locul unde municipalitatea a decis sa fie amplasate, fara inca sa existe avizele necesare, si rezumarea centenarului la constructia de statui, ridica mari controverse. De exemplu, cu aceasta suma uriasa putea fi amenajat un nou parc dedicat evenimentului, se putea construi un pasaj, o linie noua de autobuz sau tramvai, se puteau reamenaja cateva piatete publice sau bulevarde, iar personalitatile respective sa fie celebrate cu un simplu bust, de cateva zeci de ori mai ieftin. Astfel, se facea ceva cu adevarat folositor pentru cetatenii acestui oras.In plus, academicianul Razvan Teodorescu, presedintele Comisiei "Centenarul Marii Uniri", a declarat recent ca dintre toate monumentele dedicate evenimentului, singurul cu sanse de a fi gata la timp e ansamblul I. C. Bratianu."Pentru a marca 100 de ani de la Marea Unire, Municipalitatea va inaugura mai multe monumente de for public printre care: monumentul "General H. M. Berthelot", monumentul "Ferdinand I", care va fi amplasat in Piata Victoriei, precum si monumentul "I.C. Bratianu" in Piata Universitatii. PMB va organiza, de asemenea, o serie de evenimente pentru aceasta sarbatoare, precum "Luna Bucurestilor", un proiect care presupune o luna de evenimente artistice, expozitii, concerte, targuri, tururi speciale in cladiri de patrimoniu. Teatrul Dramaturgilor Romania va organiza "Unirea in destine individualiste", un concurs national de dramaturgie romaneasca, competitie care se adreseaza dramaturgilor, debutanti sau consacrati. Un alt obiectiv este realizarea "Pietei Centenarului", prin amenajarea provizorie, pe tot parcursul anului 2018, in Piata Arcului de Triumf, a unor expozitii lunare de fotografii, cu marcarea momentelor unirii provinciilor. S-a agreat ideea realizarii unui Pantheon virtual, in colaborare cu Academia Romana, prin care sa fie omagiate peste 400 de personalitati ale Romaniei", se arata intr-un comunicat emis recent de Primaria Capitalei.Decizia de construi cate o statuie dedicata Regelui Ferdinand, lui IC Bratianu si a monumentului "Marea Unire" a fost luata in urma cu cativa ani, incepand din 2007, acestea fiind comisionate la vremea respectiva. Decizia referitoare la monumentul Henri Mathias Berthelot a fost luata recent, in mandatul primarului Gabriela Firea.Primaria Municipiului Bucuresti, prin Administratia Monumentelor si Patrimoniului Turistic, a organizat in data de 20.02.2007 un concurs de solutii pentru realizarea unui monument de for public dedicat Marii Uniri de la 1918. Concursul a fost castigat de artistul plastic Ioan Bolborea. Monumentul costa nu mai putin de 42.894.360 lei pret fara TVA - in total 51,17 milioane lei.Potrivit site-ului bolborea.ro, "monumentul va avea diametrul la sol de aproximativ 35 de metri si inaltimea de 25 metri". Lucrarea de arta de mari dimensiuni va fi amplasata in Piata Alba Iulia, Sector 3, Bucuresti.Valoarea alocata in anul 2017 pentru Monumentul Marea Unire este de 6, 5 miloane lei, conform Hotararii Consiliului General nr. 129/05.04.2017.Sculptorul Ioan Bolborea, creatorul Monumentului Marii Uniri, care va fi amplasat in Piata Alba Iulia din Bucuresti, a declarat in iunie, intr-o conferinta de presa, ca o parte a lucrarii, sub forma de holograme, va putea fi vazuta de public incepand de anul viitor."Am incercat sa surprind in acest monument, la modul figurativ, atmosfera sarbatoreasca a adunarii de la Alba Iulia, poporul care venea, entuziast, din toate tinuturile locuite de romani, pentru a fi de fata la implinirea celui mai maret act al istoriei noastre. (...) Monumentul aduce cu o cupola a carei origine este o entitate organica, un cactus. Este o planta pe care o apreciez foarte mult pentru faptul ca stie sa se apere pe sine si sa dainuie in imensitatea si vitregia desertului. Cupola aceasta cu nervuri si sute de oameni inlantuiti tine la adapost idealul unitatii nationale pe care noi, romanii de azi si cei care ne vor urma, trebuie sa nu contenim a-l proteja", declara artistul, potrivit propriului site.Monumentului Regele Ferdinand I va fi amplasat in Piata Victoriei, pe spatiul verde dintre bd. Aviatorilor cu Bd Kiseleff, in apropierea vechiului amplasament, de unde a fost dezafectat in perioada comunista, potrivit sursei citate."Pentru amplasarea monumentului Regele Ferdinand I, zona Piata Victoriei este in apropierea vechiului amplasament de pe bd Kiseleff, amplasamentul fiind aprobat in cadrul Comisiei pentru realizarea Centenarului Marii Uniri in Municipiul Bucuresti. Pentru realizarea monumentului Regele Ferdinand I, in anul 2010 AMPT a organizat un "Concurs de solutii pentru concept artistic privind realizarea monumentului de for public FERDINAND I ", concurs castigat de artistul plastic Florin Codre. In acest moment s-au finalizat procedurile legale de realizare a lucrarii de arta de catre artistul plastic, costurile pentru realizarea lucrarii fiind de aproximativ 17 milioane lei", se arata in raspunsul trimis de municipalitate.In 2010, municipalitatea a mai platit 1,5 milioane lei sculporului pentru realizarea machetei statuii.Monumentul I.C. Bratianu va fi amplasat in rondul de la Universitate, pe vechiul amplasament de unde a fost dezafectat in perioada comunista, in anul 1948, spun reprezentantii municipalitatii."Amplasarea acestui monument va fi in rondul de la Universitate, vechiul amplasament, care a fost aprobat prin Hotararea de Consiliu General nr. 16/30.01.2014, prin care s-a stabilit realizarea obiectivului de investitii - Reconstructia statuii I.C. Bratianu. In anul 2016 AMPT a organizat un concurs de solutii pentru refacerea monumentului de for public I.C. BRATIANU, concurs de solutii castigat de catre SC Exorno Studio SRL. In acest moment s-au realizat soclul monumentului scara 1/1, material intermediar, si una dintre Elegii , scara 1/1 , material intermediar. Costul total al lucrarii este de 10 milioane lei", se arata in raspunsul trimis de municipalitate la solicitarea HotNews.ro.Contractul pe realizarea statuii a fost atribuit pe 19.05.2017, iar termenul de finalizare este de 30 luni.Recent, au aparaut pe retele de socializare mai multe intrebari, ce treaba are IC Bratianu cu Marea unire.Academicianul Razvan Teodorescu, presedintele Comisiei Centenarului Marii Uniri, raspunde:"Ion C. Bratianu, creatorul Partidului Liberal, participant la Revolutia din 1848, actor important al Unirii sub Cuza la 1859, intovarasitorul Principelui Carol la venirea in tara in 1866, ministru si prim ministru al Romaniei, a fost cea mai importanta figura politica a celei de-a doua jumatati a secolului XIX, a carui activitate interna si externa a pregatit in chip hotarator evenimentele din primele doua decenii ale secolului XX. Fiul sau cel mare, Ion I. C. Bratianu (Ionel) va fi cel care va desavarsi opera tatalui sau in Primul Razboi si in Marea Unire din 1918, care au la temelie actiunile si previziunile lui Ion C. Bratianu. Statuia sa, inaugurata in 1903 si datorata sculptorului francez Dubois, a fost daramata in 1948 de regimul comunist (din fericire, statuia fiului sau, sculptata de croatul Mestrovici, s-a pastrat). O fireasca reparatie istorica este readucerea in Piata Universitatii a unei opere de arta care copiaza pana in detalii monumentul disparut. Statuia unui "Parinte Fondator al Romaniei" este cum nu se poate mai potrivita cu prilejul Centenarului Marii Uniri".Monumentul Gen. Henri Mathias Berthelot va fi amplasat la intersectia str. Gen. Henri Mathias Berthelot cu str. Luigi Cazzavilan, sector 1, se arata in raspunsul trimis de Primaria Capitalei la solicitarea HotNews.ro."Pentru amplasarea monumentului Gen. Henri Mathias Berthelot, singura zona care putea pune in valoare monumentul pe str. Gen. Henri Mathias Berthelot este la intersectia cu str. Luigi Cazzavilan, sector 1, amplasamentul fiind aprobat in cadrul Comisiei pentru realizarea Centenarului Marii Uniri in Municipiul Bucuresti. Monumentul Gen. Henri Mathias Berthelot se afla in stadiul de concurs de solutii, urmand ca dupa stabilirea castigatorului sa se stabileasca sculptoul /executantul lucrarii de arta.", se arata in raspunsul trimis de municipalitate. Insa, potrivit temei de concurs publicata in SEAP, valoarea estimata este de circa 2 milioane lei plus TVA, din care 30.000 lei valoarea premiilor pentru concurs. Termenul limita pentru depunerea proiectelor sau a cererilor de participare este 10.08.2017.In ceea ce priveste avizele pentru amplasarea acestor monumente, respectiv certificate de urbanism si alte autorizatii, s-au facut demersuri pentru obtinerea lor de la institutiile abilitate dupa aprobarea proiectelor, in paralel cu realizarea lucrarilor de arta, spun reprezentantii municipalitatii.Circuitul logic ar fi insa sa se stabileasca mai intai unde se amplaseaza statuia, sa se dezbata daca acolo este locul potrivit si apoi sa se comande. Au fost mai multe situatii in care dupa ce s-a comandat statuia si s-a platit, s-a constatat ca nu se incadreaza corespunzator in locul respectiv.Astfel, am avut cazuri in care statuia lui Lascar Catargiu a fost asezata dupa statie RATB si langa tomberoane de colectare selectiva.Statuia Omul. Spatiul Timpul din Centrul Istoric a ajuns dupa gardul unei terase.Ambele contracte au fost atribuite atribuite pe 29 noiembrie prin negociere. Florin Codre a realizat si controversata statuie a regelui Carol I , amplasata in prezent in Piata Palatului Regal. Aici a fost organizat un concurs pentru desemnarea sculptorului, insa a participat doar Florin Codre, care a si castigat. Pentru aceasta lucrare municipalitatea a platit peste 10 milioane lei. Codre a realizat si statuia lui Carol I din Calarasi. Pentru aceasta lucrare s-au platit 3,6 milioane lei. Sculptorul va realiza si statuia regelui Ferdinand, care ar urma sa fie amplasata in Piata Victoriei, lucrare platita de Primaria Capitalei. Pentru aceasta lucrare Primaria Capitalei a semnat in 2010 un contract de circa 1,9 milioane lei pentru realizarea unei macheteAdministratia Monumentelor si Patrimoniului Turistic a stabilit, in urma unui concurs organizat in 2009, ca statuia regelui Ferdinand va fi realizata de sculptorul Florin Codre. La concurs au participat 8 concurenti.Sculptorul mai are un contract cu Ministerul Culturii pentru realizarea Monumentului Marii Uniri de la 1918, in Arad. Aceasta lucrare costa circa 10 milioane de lei. Florin Codre a castigat, in 2007, un concurs organizat de Ministerul Culturii, la solicitarea primariei Arad, pentru realizarea Monumentului Marii Uniri. Monumentul Marii Uniri de la 1918 reprezinta o coloana a infinitului stilizata sub forma unui stalp ramificat, simbolizand o convergenta a celor trei provincii romanesti. Monumentul va fi legat terestru de trei poduri.In iulie 2014, Ministerul Culturii a anuntat ca a depus o plangere penala pe numele sculptorului Florin Codre, care a fost platit cu zece milioane de lei pentru realizarea Monumentului Marii Uniri ce trebuia amplasat in Arad, dar lucrarea nu a fost livrata desi a fost realizata.In august 2014, Florin Codre a declarat, pentru MEDIAFAX, ca lucrarea a fost adusa in Portul Constanta si a cerut Ministerului Culturii un sprijin financiar de 400.000 de lei, pentru a o transporta si amplasa la Arad.In final, in 2015 Tribunalul Bucuresti a decis ca sculptorul Florin Codre trebuie sa transporte si sa amplaseze, in Arad, lucrarea Monumentul Marii Uniri de la 1918, potrivit Mediafax Denumire monument: Turnare in bronz VenusAutor: Ioan BolboreaData amplasare: 2006Loc: Parcul HerastrauValoare contract: 55.000 lei1. Denumire monument: Ansamblu Monumental I.L. CaragialeAutor: Ioan BolboreaData amplasare: 2010Loc: In fata Teatrului NationalValoare contract: 5,5 milioane lei;Denumire monument: Monument "Vioara Sparta"Autor: Ioan BolboreaData amplasare: 2008Loc: Zona Coltea (zona verde amenajata intre Spitalul Coltea si Ministerul Agriculturii-sectorul 3)Valoare contract: 2,9 milioane lei;2. Denumire monument: Realizare monument "Al. I. Cuza"Autor: Ioan BolboreaData amplasare: 2010Loc: Parcul Al. I. Cuza, Sector 3Valoare contract: 3,9 milioane leiDenumire monument: Reconstructie Monument "Lascar Catargiu"Autor: Ioan BolboreaData amplasare: 2010Loc: intersectia str. Povernei cu str ViisoareiValoare contract: 2,4 milioane lei