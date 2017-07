Consilierii PNL ai Capitalei: "Bucurestiul este invadat de sobolani, dupa un an de zile de administratie PSD si milioane de lei cheltuiti in zadar"

"In ultima perioada au aparut din ce in ce mai multe sesizari cu privire la invaziile de sobolani. O problema care, dupa cum se vede, pare prea complicata pentru a fi rezolvata de actuala administratie. Vina este aruncata dinspre Primaria Generala inspre primariile de sector si de acolo inapoi la municipalitate. Punctul comun al acestora este ca PSD se afla la conducerea fiecarei administratii in parte. Din pacate, in urma delimitarii de raspundere, raman locuitorii Capitalei care, zi de zi, isi vad sanatatea pusa in pericol" se arata intr-un comunicat de presa.Acestia prezinta un "fir al evenimentelor" privind deratizarea:"Dupa investirea in functia de primar general, Gabriela Firea a stopat procedurile de licitare pentru serviciile de deratizare, incepute de Razvan Sava, argumentand ca astfel va fi stopata risipa banului public. A atribuit sarcina deratizarii catre angajatii Centrului pentru Protectia Plantelor. In lipsa resurselor umane din cadrul Centrului, administratia PSD a ordonat noi angajari. Dupa ce noii angajati au ajuns in sistem si primesc salarii din fonduri publice, Gabi Firea s-a razgandit din nou. A pornit ulterior procedurile de infiintare a unei societati detinute de Primarie, care sa faca tocmai treaba pentru care s-au facut noile angajari la Centrul pentru Protectia Plantelor.In urmatoarele 48 de luni, Centrul va cheltui 23 de milioane de lei fara TVA doar pentru solutiile de deratizare, la care se vor adauga cheltuielile cu utilajele si angajatii. Toate acestea desi municipalitatea a decis ulterior infiintarea societatii pe actiuni care va face, de asemenea, noi angajari si va plati noi salarii. Cheltuielile vor fi cel putin la fel de mari ca cele ale Centrului pentru Protectia Plantelor, doar ca nu vor fi realizate prin SEAP" sustin acestia.Ei se intreaba in continuare de ce nu s-a rezolvat problema deratizarii "in urma fondurilor suplimentare acordate Centrului pentru Protectia Plantelor. De asemenea, ne intrebam in ce fel actiunile administratiei PSD au dus la diminuarea risipei banului public, daca vom avea in viitorul apropiat doua entitati diferite, cu angajati diferiti si costuri complementare, care vor avea de indeplinit aceeasi misiune."