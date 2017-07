Balkanik Festival nu se mai tine in acest an, anunta organizatorii

Organizatorii sustin ca eveniment nu este unul comercial, ceea ce inseamna ca nu poate fi organizat fara sprijinul autoritatilor publice."Anul acesta, organizatorii au fost invitati de catre Manuela Muresan, consilier local Sector 1, din partea USR, sa faca festivalul in acest sector. Proiectul a fost aprobat in cadrul sedintei de consiliu local din 30 iunie. Acesta a fost votat cu majoritate, impotriva fiind o parte din consilierii USR, condusi de Clotilde Armand, desi cu o zi in urma, agreasera proiectul. Se pare ca aceasta s-a opus categoric cheltuirii fondurilor pentru un act cultural, opunandu-se proiectului de indata ce primarul Daniel Tudorache si consilierii celorlalte partide l-au imbratisat ca fiind un proiect cultural de succes, cu valoare pentru cetatenii Sectorului 1.Desi aprobat, ca urmare a unei contestatii venite din partea USR Sector 1, al carui lider este Clotilde Armand, Balkanik Festival a fost din nou propus de directia de cultura a primariei pentru a fi votat in sedinta consiliului Primariei Sectorului 1 din data de 26 iulie. Inainte de a ajunge la vot, consilierii USR au parasit sala, suspendand sedinta din lipsa de cvorum, din sala iesind si consilierii PNL. In absenta votului, pana la o noua sedinta, organizatorii festivalului se vad obligati sa anuleze cea de-a VII-a editie, in lipsa timpului necesar semnarii tuturor contractelor si promovarii evenimentului", explica organizatorii.Acestia spun ca optiunea de a schimba data sau locatia nu mai poate fi luata in calcul la aceasta data. Festivalul a primit finantare si de la Primaria Capitalei, prin Arcub, unde festivalul a luat cel mai mare punctaj la concursul de proiecte, finantarea este insa insuficienta pentru realizarea festivalului, potrivit sursei citate.Festivalul Balkanik urma sa aiba loc cu acces gratuit pentru toti participantii, iar trupele care au fost invitate la aceasta editie sunt Fanfare Ciocarlia ft. Adrian Raso cu proiectul Devil's Tale (Canada & Romania), Mitsoura ft. Jawhar cu proiectul comun Yallah Bye (Ungaria & Tunisia), Dikanda (Polonia), Kollektif Istanbul (Turcia), Barcelona Gypsy Klezmer Orkestra (Spania), Kermesz a l'Est (Belgia), Superstar Orkestra (Suedia), Baltic Balkan (Lituania) si multe altele. In cadrul festivalului, urmau de asemenea sa aiba loc proiectii de film, expozitii de fotografie, un targ de mesteri invitati din toata tara, ateliere, performance-uri. Organizatorii multumesc tuturor trupelor invitate, care au asteptat pana acum si au sperat ca vor putea urca pe scena festivalului, la Bucuresti.Balkanik Festival este primul si cel mai mare festival international de world music din Romania si Europa de Sud-Est care aduce traditiile in contemporan, spun organizatorii. Evenimentul se bucura de recunoastere internationala, primind pentru al treilea an consecutiv EFFE LABEL, oferita printr-un program-pilot al Comisiei Europene, gestionat de Asociatia Festivalurilor Europene, acordat festivalurilor europene remarcabile. Festivalul are ca parteneri internationali televiziunile Mezzo si Euronews.