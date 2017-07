Primaria Capitalei: Inscrierile pentru voucherele acordate pentru achizitia de biciclete au fost suspendate, dupa aproape 15.000 de solicitari primite

Intr-un comunicat remis marti seara, Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) informeaza ca, "in urma numarului foarte mare de solicitari primite, a luat decizia sa suspende procesul de inscriere in program, pana la procesarea tuturor cererilor sosite prin e-mail si eliminarea tuturor inregistrarilor multiple sau care contravin in alt fel regulamentului"."Pana la ora 18.30, ora la care au fost inchise ghiseele si a fost dezactivata adresa biciclisti@pmb.ro, au fost procesate un numar de 4.136 de cereri depuse la Centrul de Relatii cu Publicul, iar pe adresa de e-mail au fost primite peste 14.500 de cereri", precizeaza PMB.Conform Primariei, toate cererile transmise prin e-mail vor primi un numar de inregistrare, in ordinea procesarii acestora, care va fi comunicat prin e-mail fiecarui solicitant. Dupa ce toate cererile vor fi procesate si vor fi primit numar de inregistrare, se va proceda la filtrarea bazei de date pentru inlaturarea inscrierilor multiple, dat fiind faptul ca regulamentul prevede clar ca fiecare cetatean poate solicita un singur voucher.Pentru a se putea garanta principiul "primul venit, primul servit" in alocarea voucherelor, cererile vor fi inregistrate in functie de data si ora procesarii, in cazul celor depuse la ghiseele Centrului de Relatii cu Publicul, respectiv dupa data si ora primirii solicitarii in serverul Primariei, in cazul celor trimise prin e-mail, explica Primaria."Dupa efectuarea tuturor acestor operatiuni, va fi publicata pe site-ul pmb.ro, la sectiunea "Biciclisti in Bucuresti", lista numerelor de inregistrare ale tuturor cererilor admise si ordonate in modul descris anterior", se precizeaza in comunicat.Primaria mai spune ca, in functie de numarul total al cererilor validate, va "supune aprobarii Consiliului General al Municipiului Bucuresti, in proxima sedinta, un proiect de Hotarare prin care sa fie suplimentat numarul de vouchere acordat in cadrul acestui program in acest an".De asemenea, mai mentioneaza PMB, programul "Biciclisti in Bucuresti" va fi reluat si in anul urmator, iar toti solicitantii care au depus cereri in acest an si nu vor primi vouchere vor ramane in baza de date a programului pentru editia din 2018.