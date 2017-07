Circa 3000 de cereri au fost depuse in prima zi de inscrieri, la Primaria Capitalei, pentru acordarea voucherelor de 500 de lei pentru achizitia de biciclete

Termenul limita pentru depunerea solicitarilor de participare la proiect este 10 august 2017. Proiectul se va derula pana la 31 decembrie.





Participantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: sa fie cetateni romani, cu domiciliul sau resedinta in Capitala; varsta minima de 18 ani; sa nu fie salariati ai Primariei nici ai institutiilor subordonate. Dupa verificarea documentelor depuse de participanti (formular de inscriere completat si fotocopie dupa actul de identitate), lista beneficiarilor va fi publicata pe pagina de internet www.pmb.ro.





Voucherul va fi folosit exclusiv pentru achizitionarea de biciclete, biciclete electrice, trotinete electrice si dispozitive de tip Segway/Ninebot. In situatia in care produsul achizitionat are o valoare mai mica de 500 de lei pot fi achizitionate, pe aceeasi factura fiscala, mai multe produse din cele acceptate in proiect si/sau accesorii: casti de protectie, dispozitive de iluminat si semnalizare, sonerii, ciclocomputere.





Daca valoarea produsului este mai mare decat cea a voucherului, diferenta va fi suportata de participant.





Conform protocolului, magazinele participante se angajeaza sa nu creasca in mod artificial preturile produselor comercializate.





Cetatenii se pot inscrie in proiect, la Centrul de Informare si Documentare pentru Relatia cu Cetatenii, din Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 42. Program de lucru: 8.30-18.30, de luni pana vineri. Agentii economici sunt invitati sa se inscrie pana pe 31 iulie, ora 16.00, prin e-mail la adresa: biciclisti@pmb.ro.

"Numarul de cereri de inscriere primite pana ieri, 24.07.2017, ora 18.30, a fost de 2.935, dintre care 2.245 depuse la Registratura si 690 prin e-mail. Cererile de inscriere depuse pe e-mail se proceseaza concomitent cu cele depuse la ghiseele Centrului de Relatii cu Publicul, in ordinea sosirii. La finalul programului de lucru cu publicul (18:30), va fi comunicat numarul de cereri de inscriere care au fost primite in cursul zilei de azi si, pe masura procesarii si verificarii tuturor cererilor depuse, numerele de ordine ale cererilor admise in Program vor fi publicate pe site-ul pmb.ro", se arata in comunicatul emis de Primaria Capitalei.Cateva sute de bucuresteni stateau, luni dupa masa, la coada la Centrul pentru Relatii cu Cetatenii al Primariei Generale de langa parcul Cismigiu.Cele 5.000 de vouchere pe care Primaria Capitalei doreste sa le ofere bucurestenilor, in vederea achizitionarii de biciclete, biciclete electrice, trotinete electrice si dispozitive de tip Segway/Ninebot, vor fi acordate celor interesati in ordinea inscrierii in proiect, pe baza principiului "primul venit, primul servit", cu respectarea tuturor conditiilor de participare.