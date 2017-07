VIDEO FOTO Sute de bucuresteni, la coada pentru voucherele date de Primaria Capitalei pentru achizitia de biciclete: "Poate daca vin inca 5.000 de biciclisti pe strada vor face si piste"

Termenul limita pentru depunerea solicitarilor de participare la proiect este 10 august 2017. Proiectul se va derula pana la 31 decembrie.





Participantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: sa fie cetateni romani, cu domiciliul sau resedinta in Capitala; varsta minima de 18 ani; sa nu fie salariati ai Primariei nici ai institutiilor subordonate. Dupa verificarea documentelor depuse de participanti (formular de inscriere completat si fotocopie dupa actul de identitate), lista beneficiarilor va fi publicata pe pagina de internet www.pmb.ro.





Voucherul va fi folosit exclusiv pentru achizitionarea de biciclete, biciclete electrice, trotinete electrice si dispozitive de tip Segway/Ninebot. In situatia in care produsul achizitionat are o valoare mai mica de 500 de lei pot fi achizitionate, pe aceeasi factura fiscala, mai multe produse din cele acceptate in proiect si/sau accesorii: casti de protectie, dispozitive de iluminat si semnalizare, sonerii, ciclocomputere.





Daca valoarea produsului este mai mare decat cea a voucherului, diferenta va fi suportata de participant.





Conform protocolului, magazinele participante se angajeaza sa nu creasca in mod artificial preturile produselor comercializate.





Cetatenii se pot inscrie in proiect, la Centrul de Informare si Documentare pentru Relatia cu Cetatenii, din Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 42. Program de lucru: 8.30-18.30, de luni pana vineri. Agentii economici sunt invitati sa se inscrie pana pe 31 iulie, ora 16.00, prin e-mail la adresa: biciclisti@pmb.ro.

"Stau de o ora la coada si am numarul 260 la bonul de ordine. Acum e pe la 150. Am inteles ca inaintea mea au mai fost deja cateva serii", ne-a explicat un bucurestean, luni dupa-amiaza. Potrivit acestuia, bonurile de ordine se dau in serii de pana la 400 dupa care ordinea este resetata.In multime sunt multi tineri, dar si bucuresteni de varsta a treia care stau la coada cu actele in mana."Stau sa prind un bon [n.r. voucher] pentru nepotul meu, sa-i iau o bicicleta", recunoaste o doamna mai in varsta.Mai in spatele ei, doi tineri completeaza cererea in picioare. "Mi-as dori sa-mi iau o bicicleta sau o trotineta, inca nu m-am convins", spune unul dintre ei.Am intrebat pe cativa dintre bucurestenii de la coada daca sunt de parere ca exista si infrastructura adecvata pentru biciclete in Bucuresti."Nu, bineinteles ca nu. Pai nu vedeti ce haos e peste tot?", recunoaste un domn pe la 50 de ani. "Da, asa e", il aproba o doamna mai din spate. "Da' poate acum daca mai vin pe strazi inca 5.000 de oameni cu biciclete vor face si piste", continua aceasta."Eu am avut o blicicleta si am vandut-o", recunoaste un tanar. "Era acum cativa ani si mi-era cam frica sa merg cu ea pe strazi. Acum am sansa sa-mi iau o bicicleta noua si poate va fi mai bine", spune baiatul.Un domnisoara asteapta la coada cu o bicicleta in lateral. "E bicicleta mea, dar as vrea sa-mi cumpar una noua. Pe asta am s-o vand ieftin si asa ajunge inca o bicicleta si la alta persoana", se justifica fata.In timp ce sutele de oameni stateau la coada sa prinda un bon de ordine pentru a depune actele, Primaria Capitalei a anuntat intr-un comunicat ca acestea pot fi depuse si online.