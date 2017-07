Primaria Capitalei: "Solicitarile pentru voucherele care se acorda in programul "Biciclisti in Bucuresti" pot fi depuse si prin e-mail

Pe site-ul primariei a fost postat regulamentul achizitionarii de vouchere, dupa ce pe data de 30 iunie Consiliul general al Municipiului Bucuresti a adoptat o hotarare privind proiectul "Biciclisti in Bucuresti", care are ca scop incurajarea mersului pe bicicleta si utilizarea mijloacelor de transport nepoluante.





Termenul limita pentru depunerea solicitarilor de participare la proiect este 10 august 2017. Proiectul se va derula pana la 31 decembrie.





Participantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: sa fie cetateni romani, cu domiciliul sau resedinta in Capitala; varsta minima de 18 ani; sa nu fie salariati ai Primariei nici ai institutiilor subordonate. Dupa verificarea documentelor depuse de participanti (formular de inscriere completat si fotocopie dupa actul de identitate), lista beneficiarilor va fi publicata pe pagina de internet www.pmb.ro.





Voucherul va fi folosit exclusiv pentru achizitionarea de biciclete, biciclete electrice, trotinete electrice si dispozitive de tip Segway/Ninebot. In situatia in care produsul achizitionat are o valoare mai mica de 500 de lei pot fi achizitionate, pe aceeasi factura fiscala, mai multe produse din cele acceptate in proiect si/sau accesorii: casti de protectie, dispozitive de iluminat si semnalizare, sonerii, ciclocomputere.



"Dat fiind numarul mare de solicitari de inscriere in programul "Biciclisti in Bucuresti", pentru a se evita supraaglomerarea la depunerea cererilor, Primaria Capitalei a luat decizia ca aceste cereri sa poata fi depuse si prin e-mail", anunta PMB."Astfel, pentru inscrierea in Program este nevoie ca solicitantii sa printeze, sa completeze formularul de inscriere care se afla pe site-ul www.pmb.ro, la sectiunea "Biciclisti in Bucuresti", sa-l semneze, si sa-l trimita scanat, impreuna cu cartea de identitate (scanata pe ambele parti in cazul celor cu vize de resedinta), la adresa biciclisti@pmb.roCererile depuse online vor fi procesate concomitent cu cele depuse fizic, in timpul programului alocat, respectiv cele depuse pana la 18.30 vor fi procesate in aceeasi zi, iar cele sosite dupa ora 18.30 vor fi procesate a doua zi, incepand cu ora 08.30, ora la care se deschid si ghiseele pentru relatii cu publicul", anunta PMB.