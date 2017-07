Gabriela Firea vrea sa plateasca peste 3,3 milioane de euro pentru servicii de cadastru si inscriere in cartea funciara a terenurilor si cladirilor din patrimoniul Primariei Bucuresti

'In patrimoniul municipiului Bucuresti se afla in prezent un numar mare de terenuri si constructii (in contractul cadru desfasurat in perioada 2013-2016 fusese estimat volumul lucrarilor la circa 7.140 mii metri patrati terenuri in circa 1950 amplasamente precum si 1897,5 mii metri patrati suprafata desfasurata in circa 3300 de imobile cu diverse functionalitati - sedii de institutii, unitati de invatamant, spitale, biblioteci, teatre, locuinte sociale etc.) numarul acestora putandu-se modifica pe parcursul derularii contractului. Prin acordul cadru care face obiectul prezentei documentatii de achizitie, PMB urmareste sa asigure serviciile cadastrale necesare pentru intabularea imobilelor din patromoniul sau care inca nu au fost inscrise in cartea funciara', se arata in caietul de sarcini al licitatiei (vezi documentul atasat).

Detalii din SEAP privind valoarea maxima estimata a acordului cadru:

Conditii de participare la licitatie

"Ofertantul trebuie sa demonstreze ca dispune sau are acces la resurse financiare (lichiditati, linii de credit, alte instrumente financiare) altele decat orice plata contractuala in avans, in valoarea specificata", se arata in fisa de date a licitatiei.

Ofertantul care va castiga acest acord cadru va incheia ulterior cu Primaria Capitalei patru contracte subsecvente in cei 4 ani, fara a fi reluata competitia in SEAP.Valoarea estimata a acordului-cadru de servicii este valoarea maxima estimata fara TVA a tuturor contractelor de achizitie publica subsecvente care se anticipeaza ca vor fi atribuite in baza acordului-cadru pe intreaga sa durata, respectiv:Valoarea totala a acordului cadru de servicii pe 4 ani 15.107.322,82 leiANUL VALOAREA PE ANI 3.021.460,66 lei (fara TVA)II 4.532.201,84 lei (fara TVA)III 3.776.830,16 lei (fara TVA)IV 3.776.830,16 lei (fara TVA)Valoarea estimata fara TVA: 15,107,322.82 RONPrimaria solicita ofertantilor interesati de acest contract sa detina o cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 (trei) ani (2016, 2015, 2014) de minim 4.532.202 de lei. O alta cerinta este sa-si demonstreze disponibilitatea de a sustine financiar contractul subsecvent printr-un acces la resurse in valoare de 1.133.050 lei, pentru o perioada de 3 luni., ofertantul trebuie sa faca dovada unei 'experiente similare privind prestarea in ultimii 3 ani de servicii similare obiectului acordului-cadru demonstrata prin prezentarea listei cu principalele servicii care au fost prestate in ultimii 3 ani.'pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 29.08.2017. Data limita de evaluare a ofertelor este 25.09.2017.