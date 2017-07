FOTOGALERIE VIDEO UPDATE Primaria Capitalei a inaugurat pasajul rutier subteran de la Piata Sudului / Firea spune ca a facut o economie de 1,2 mil. euro, dar constructorul cere in plus 60% din valoarea proiectului

Primarul Gabriela Firea a declarat, la inaugurarea de duminica, ca a preluat lucrarea cand aceasta se afla la 60%, iar acest proiect a fost blocat din cauza prostului management si necesitatii de a fi mutate retelele de utilitati care se aflau sub pasaj. Primarul a spus ca pasajul va fluidiza traficul in zona si va scadea cu 70% timpul de asteptare.Zeci de pesoane care asistau de pe margine au aclamat-o pe Gabriela Firea si i-au scandat numele.Ea a afirmat ca valoarea initiala a investitiei a fost de 19,5 milioane de euro, 90% din aceasta suma fiind fonduri europene insa, din cauza prostului management al administratie trecute, au fost absorbiti doar 15% din banii europeni, restul fiind pusi de la bugetul local a mai declarat edilul.40% din lucrare s-a facut intr-un an si 60% in doi ani si jumatate si, pana la urma, pasajul a fost cu 1,2 milioane de euro mai ieftin, valoarea total a investitiei fiind pana la urma 18,3 mil. Euro. Firea a dezvaluit insa ca, la acest proiect, mai exista un litigiu intre primarie si constructor, in care acesta din in care acesta din urma cere in plus 60% din valoare proiectului.Ea a declarat ca s-au finalizat si cele patru pasaje pietonale care au 8 lifturi si 4 scari rulante.Primarul a afirmat ca niciodata ca niciodata nu mai trebuie sa inceapa un proiect de infrastructura pana cand documentatiile premergatoare nu sunt bine facute pentru ca astfel riscam sa ajungem in aceeasi situatie de la Pasajul Sudului, care a avut o intarziere de un an si jumatate.La inaugurare a fost prezent si primarul sectorului 4, Daniel Baluta, care a spus ca acest proiect este doar inceptul in aceasta zona si ca intr-o luna si jumatate va incepe si largirea soseleleor Berceni si Turnul Magurele, dar si lucrarile de la parcarea Park and Ride de la Piata Sudului.Circulatia prin pasajul Piata Sudului a fost deschisa pe cate un fir, pe ambele sensuri de circulatie, inca din aprilie, acum circulatia fiind deschisa in intreg pasajul.Pasajul are doua benzi pe sens, o lungime de circa 350 de metri, porneste de pe Calea Vacaresti, trece pe sub Piata Sudului si iese pe strada Nitu Vasile.Lucrarile la pasaj au inceput in mai 2014, investitia ridicandu-se la 127 de milioane de lei. Constructorul este Asocierea Astaldi - Euroconstruct. Proiectul a demarat pe fonduri europene si trebuia terminat pana la finalul anului 2015. Fiindca acest lucru nu s-a intamplat, termenul a fost prelungit pana la 30 iunie 2016.Ulterior, fiindca nici acest termen nu a fost respectat, pentru ca banii europeni absorbiti deja sa nu fie returnati Comisiei Europene, avand in vedere gradul de intarziere a lucrarilor, reprezentantii Municipalitatii au semnat Actul Aditional la Contractul de finantare, prin care Municipiul Bucuresti este obligat sa finalizeze lucrarile cel tarziu pana in decembrie 2018.Pana pe 30 decembrie 2015, Primaria a absorbit 18 milioane de lei din 83 milioane lei fonduri europene, iar dupa aceasta data nu s-au mai facut deconturi din bani europeni. Diferenta s-a platit de la bugetul local.