Voucherele de vacanta destinate angajatilor Primariei Capitalei si institutiilor subordonate ar putea ajunge la peste 20 de milioane de lei

"Aproape in totalitate, solicitarile institutiilor subordonate vizeaza posibilitatea finantarii de cresteri la cheltuieli de personal, legate de numeroasele reglementari aplicabile in domeniu din ultima perioada. Am optat pentru includerea sumelor in buget, asa cum au fost transmise pe raspunderea institutiei solicitante, pana la clarificarea posibilitatii platii efective ce se va efectua caz cu caz, intre institutia respectiva si trezoreria de sector si in cazul PMB cu Trezoreria Municipiului Bucuresti. Clarificarea va avea ca obiect atat voucherele de vacanta, cat si premii si alte drepturi de personal", se explica in document.In raportul de specialitate se mai arata ca Directia Buget a solicitat institutiilor de interes local identificarea in bugetele proprii a surselor de finantare a recentelor masuri de sporire a drepturilor de personal, dar prea putine au putut face astfel de economii, ceea ce confirma caracterul urgent si neprevazut al cheltuielilor in cauza."Prin urmare, propunem suportarea din Fondul de Rezerva a cheltuielilor suplimentare solicitate. (...) Modificarile propuse se realizeaza in conditii de echilibru bugetar si in conditiile in care la data prezentei veniturile previzionate pe semestrul I sunt realizate in procent de 102% (incasari de 46 milioane lei peste nivelul planificat la cote si sume defalcate din impozitul pe venit)", releva documentul.In ceea ce priveste Primaria Capitalei, la cheltuielile de personal este prevazuta o suplimentare de 40 de milioane de lei, dintre care 25 de milioane destinata salariilor de baza, iar 1,6 milioane lei pentru vouchere de vacanta. Subventiile destinate transportului in comun urmeaza sa fie majorate cu 23 de milioane de lei, ajungand astfel la 573 milioane lei.In cadrul Directiei Generale de Politie Locala cheltuielile de personal au fost suplimentate cu 5,4 milioane lei, ajungand la 45 de milioane lei, iar in cadrul Administratiei Cimitirelor cresterea cheltuielilor de personal este de 1,5 milioane lei. La nivelul ALPAB, cheltuielile de personal vor creste cu 4,1 milioane lei, ajungand la 21 de milioane lei.Alte institutii care au solicitat majorari: Creart (3,3 milioane lei pentru proiecte culturale), Teatrul Stela Popescu (1,4 milioane lei pentru bunuri si servicii si pentru proiecte culturale); Teatrul Mic (3,1 milioane lei pentru proiecte culturale, reparatii curente si alte cheltuieli de functionare); Teatrul Evreiesc de Stat (684.000 lei pentru suplimentarea unor cheltuieli cu bunuri si servicii), Teatrul de Comedie (820.000 lei pentru bunuri si servicii si proiecte culturale).Liberalul Catalin Deaconescu a subliniat ca proiectul de hotarare, potrivit legii finantelor publice locale, ar fi trebuit publicat in vederea dezbaterii publice pentru o perioada de 30 de zile. El a sustinut de asemenea ca unele preturi sunt insuficient fundamentate."O masa de nastere estimata la aproape 200.000 de lei - ceea ce mi se pare foarte mult. O freza de zapada poate costa 6.000 de lei la Administratia Strazilor si 7.600 de lei la ALPAB. Nu inteleg de unde aceasta diferenta. Si, bineinteles, favoritele mele: bani pentru publicitate la doua dintre subordonatele CGMB, dintre care 200.000 de lei pentru Politia Locala, sa faca un proiect pentru educarea populatiei. (...) Dincolo de trei busturi de 240.000 de lei la Administratia Cimitirelor, am vazut un program de registratura electronica estimat la 50.000 de lei. (...) Cand eram la Prefectura am dat 2.000 de euro pe acest program", a spus el.Reprezentantul aparatului de specialitate al PMB a precizat ca urgenta a aparut ca urmare a legii salarizarii unitare, intrata in vigoare in urma cu o luna si obligatorie incepand cu data de 1 iulie. El a mai precizat ca diferentele de pret in ceea ce priveste aparatura medicala trebuie semnalate Ministerului Sanatatii.