Primaria Capitalei va acorda un ajutor financiar de 1.000 de lei lunar pentru copiii cu handicap

Proiectul de hotarare a fost aprobat cu 48 de voturi "pentru" si o abtinere.Firea a spus ca in Capitala sunt 4.666 de copii cu dizabilitati care primesc de la stat ajutoare foarte mici, respectiv 100 de lei pentru copilul cu dizabilitate si 1.000 de lei pentru insotitor, ea sustinand ca a avut discutii cu mai multe asociatii si ONG-uri, care au solicitat un astfel de proiect.Consilierul general Roxana Wring a spus ca grupul USR voteaza in favoarea proiectului, desi o idee mai buna ar fi fost ca banii alocati pentru stimulente sa fie mai degraba folositi pentru o strategie completa."Suma pe care o vom da, in jur de 12 milioane de euro, este destul de mare. Nu prea mare, dar cu ea ar putea fi facuta o strategie integrata pe termen mediu si lung, precum transport specializat, integrare scolara, piscina adaptata, locuri de joaca adaptate. Este foarte bine ca dam acesti bani, dar mi-as dori ca la sfarsitul mandatului sa facem o evalare si sa vedem daca aceasta suma nu ar fi putut fi folosita mai bine la aceasta strategie", a sustinut Roxana Wring.Primarul Capitalei a promis ca in urmatoarea sedinta de consiliu, din luna august, consilierii generali vor supune la vot un proiect de hotarare similar pentru persoanele cu dizabilitati care au varsta peste 18 ani.Consilierul PNL Catalin Deaconescu a adus un amendament la proiectul de hotarare, aprobat de consilierii generali, prin care sa fie excluse copiile documentelor, parintii sau sustinatorii legali ai copiilor cu handicap putand astfel sa se prezinte doar cu documentele in original, iar acestea sa fie scanate."Traim in secolul 21, in anul de gratie 2017 dupa Hristos, in era digitala. Ar trebui sa realizam ca tinem o birocratie specifica anilor 50. Cred ca putem adopta un proces de simplificare in relatia cu cetateanul. Consideram ca solicitarea unor copii xerox ale documentelor nu mai este necesara. Apartinatorii beneficiarilor pot veni cu originalele, sa fie scanate si stocate. Ce sa mai spun despre dosarul cu sina... Cred ca suntem ultima tara din lume care mai solicita un dosar cu sina de la beneficiari", a explicat consilierul.De asemenea, conform amendamentului, in cazul in care sustinatorii legali ai copiilor cu handicap nu depun de prima data dosarul complet, vor putea aduce restul documentelor intr-un anumit termen stabilit.Potrivit proiectului de hotarare, suma de 1.000 de lei va fi acordata doar prin virament bancar, in fiecare luna, de catre Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti din cadrul Primariei Capitalei, in baza unui dosar care va contine certificatul de nastere al copilului, in original si copie, pentru copiii de pana in 14 ani sau buletinul, in cazul copiilor de peste 14 ani, actul de identitate al reprezentantului legal in original si copie, actul de identitate al celuilalt parinte in original si copie sau copie de pe certificatul de deces, copie a certificatului de casatorie al parintilor sau hotararea de divort, certificatul de incadrare in grad de handicap in original si copie, extrasul de cont si o cerere tip, iar pentru cazurile exceptionale, decizia tutorelui si actul de identitate in original si copie sau hotararea centrului de plasament si actul de identitate al asistentului maternal in original si copie.Dosarul cu documentele doveditoare trebuie depus la sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti, putand beneficia de cei 1.000 de lei copiii de pana in 18 ani cu handicap, cu conditia ca cel putin unul dintre parinti sa aiba domiciliul sau resedinta in Bucuresti.In expunerea de motive, municipalitatea arata ca la inceputul anului 2017 erau inregistrati aproape 5.000 de copii cu handicap, mai mult de jumatate dintre ei cu handicap grav."Conform datelor statistice furnizate de catre Autoritatea Nationala pentru Persoane cu Dizabilitati, in trimestrul I al anului 2017 erau inregistrati un numar total de copii cu handicap de 4.666, din care: 3.229 copii cu hadicap grav, 914 copii cu handicap accentuat, 486 de copii cu handicap mediu si 37 de copii cu handicap usor. Data fiind aceasta situatie, parintii trebuie sprijiniti de catre stat in ingijirea, cresterea si dezvoltarea armonioasa a copilului cu handicap, in cadrul familiei", explica initiatorii proiectului.Consilierii generali au aprobat, in sedinta din 18 mai, si un proiect de hotarare prin care Primaria Capitalei va acorda, prin Centrul de Servicii Comunitare Integrate pentru Tineri al Municipiului Bucuresti, un stimulent de 1.500 de lei net fiecarei familii de tinerii care se casatoresc, cu conditia ca cel putin unul dintre soti sa fie la prima casatorie si cel putin unul dintre ei sa aiba domiciliul sau resedinta in Bucuresti.De asemenea, in 8 iunie a fost aprobat si proiectul de hotarare care prevede acordarea unui stimulent financiar in valoare de 2.500 de lei pentru copiii nou-nascuti, cu conditia ca unul dintre parinti, cel putin, sa aiba domiciliul sau resedinta in Bucuresti, iar copilul sa se fi nascut intr-una dintre maternitatile din Capitala.