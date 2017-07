Gabriela Firea: Parcarea gratuita nu va mai fi permisa in zonele in care exista parcari publice sau private

'Avem intalniri la doua-trei zile si cu Brigada Rutiera, Politia Locala, Administratia Strazilor, tocmai in ideea de a contribui la fluidizarea traficului si avem deja reiesite din aceste analize zonele unde intr-adevar cetatenii nu au unde sa parcheze - si nu din vointa lor incalca legea, parcand pe domeniul public si in zone in care parcarea este interzisa - si stim exact si unde exista parcari publice sau private si, totusi, cetatenii prefera sa parcheze pe domeniul public, pentru ca acesta nu este taxat. Incepand din toamna, aceasta a doua varianta nu va mai fi posibila, pentru ca acolo unde exista parcari publice sau private, in arealul respectiv, nu se va mai putea parca gratuit, ca pana in acest moment', a explicat edilul general.Precizarile au fost facute in cadrul unei declaratii acordate presei cu prilejul inaugurarii noului Centru de Management al Traficului, in cadrul caruia sunt centralizate informatii din 215 intersectii semaforizate.Firea a mai anuntat ca PMB a demarat procedurile de licitatie si pentru parcarile prevazute de Planul Integrat de Dezvoltare Urbana pentru centrul Capitalei. Ea a precizat, de asemenea, ca in acest an vor fi construite o suta de parcari la punctele termice.Pe de alta parte, edilul general si-a exprimat nemultumirea legata de faptul ca a durat foarte mult stabilirea modelului pentru cele sase parcari de tip park and ride prevazute in Planul de Mobilitate Urbana Durabila.'Parcarile de tip park and ride, cele care se construiesc la intrarea in municipiu, au depasit acum perioada de pregatire a documentatiilor: doua dintre ele au trecut deja de comisia de avizare. Am si eu o nemultumire - ca toti bucurestenii - pentru ca a durat foarte mult timp pentru a se selecta modelul de parcare park and ride. Eu merg pe principiul ca parcarile sunt urgente si nu trebuie sa asteptam un an de zile pentru a alege design-ul unei astfel de parcari, pentru ca ele sunt foarte asteptate, in special de persoanele care tranziteaza Bucurestiul, care vin din Ilfov si judetele limitrofe, care asteapta aceste parcari de la intrarea in Capitala, pentru a putea sa lase autoturismul personal si sa ia un mijloc de transport in comun', a mentionat Firea.