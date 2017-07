Primaria Sibiu emite si in format electronic certificatele de atestare fiscala

Accesati portalul https://edirect.e-guvernare.ro. Creati un cont nou sau accesati contul dumneavoastra, daca sunteti deja inregistrat.Depunerea documentatiilor.Accesati sectiunea Creeaza solicitare si la rubrica Institutie introduceti: Primaria Municipiului SibiuSelectati ce tip de document doriti sa obtineti: certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice sau juridice, in regim normal sau in regim de urgentaClick pe Lanseaza solicitare si incarcati documentele necesare (cererea trebuie sa fie semnata electronic de solicitant); la aceasta rubrica sunt indicate documentele necesare, in functie de documentul solicitatClick pe butonul Lanseaza solicitare si astfel documentatia a fost depusa. Veti primi o notificare care confirma depunerea documentelor.Preluarea documentatieiDocumentele incarcate in program vor fi preluate de Directia Fiscala Locala. Solicitantul va primi un email prin care i se comunica numarul de inregistrare al solicitarii si cuantumul taxei pe care trebuie sa o plateasca.Plata taxei de emitere a certificatului de atestare fiscalaPentru efectuarea platii, cetatenii vor intra in contul personal pe platforma de E-administratie a Primariei Sibiu (https://extranet.sibiu.ro/default.aspx￯) unde pot face plata electronic. De asemenea, plata se poate face electronic si pe https://www.ghiseul.ro￯.Taxa de emitere a certificatului este de 2 lei, documentul urmand sa fie emis in termen de 2 zile lucratoare. Daca se opteaza pentru obtinerea acestui document in regim de urgenta, in aceeasi zi, taxa este de 12 lei, cu conditia ca plata si depunerea documentelor sa fie efectuate inainte de ora 12 in ziua respectiva.Dupa achitarea taxei, cetateanul are obligatia sa trimita pe portalul eDirect dovada platii, adica emailul primit dupa efectuarea platii. Directia Fiscala va prelucra actele din acel moment. Stadiul solutionarii cererii poate fi urmarit pe portalul https://edirect.e-guvernare.ro, accesand sectiunea Solicitarile mele.Solutionarea si transmiterea documentului catre cetateanDirectia Fiscala Locala Sibiu va analiza documentatia depusa si va emite documentul pe care il va incarca pe platforma edirect.e-guvernare.ro. Cetateanul primeste prin email un mesaj prin care este instiintat ca solicitarea a fost solutionata si ca poate descarca de pe portalul https://edirect.e-guvernare.ro documentul final in format PDF, cu semnaturi electronice.