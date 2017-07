Metrorex deschide luni statia de metrou Pipera

Statia de metrou Pipera va fi deschisa, luni, publicului calator, anunta Metrorex. Astfel, circulatia pe Magistrala 2 de metrou, va fi reluata in conditii normale, iar calatorii vor putea accesa toate statiile de metrou ale acestei magistrale.





Statia de metrou Pipera a fost inchisa circulatiei timp de doua zile, sambata si duminica, pentru lucrarile de modernizare a instalatiilor de control acces.





In aceasta perioada trenurile de metrou au circulat cu calatori doar pana la sau de la statia Aurel Vlaicu.





Metrorex a informat autoritatile locale si RATB cu privire la desfasurarea proiectului de modernizare, precum si a modificarilor aparute in graficul de executie, si a solicitat sprijin pentru preluarea calatorilor cu ajutorul transportului in comun de suprafata, pentru perioadele in care se vor desfasura lucrari in statiile cu o singura intrare, potrivit News.ro.