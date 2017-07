Gabriela Firea: Amenajarea circuitului turistic pe lacurile Floreasca - Tei a ajuns la 60%. Lucrarile s-ar putea termina pana la finalul anului

"Mi-am dorit ca toti factorii implicati in acest proiect sa isi poata prezenta punctul de vedere, a fost constituit acest grup de lucru pentru a analiza pasii ce trebuie facuti in continuare pentru finalizarea proiectului in acest an. Astfel, prin demersurile intreprinse, Primaria Capitalei a obtinut un nou aviz de la Agentia Nationala Apele Romane, a fost emisa o noua autorizatie de construire, a fost incheiat un nou contract de proiectare pentru aceasta lucrare. In acest moment s-a finalizat constructia salii multifunctionale, s-a finalizat 90% din lucrarile de indiguire si protejare maluri, s-au achizitionat si montat majoritatea pontoanelor, se lucreaza la pistele ciclopietonale, se lucreaza la amfiteatru, , se lucreaza la transbordare - noua solutie pentru amenajarea circuitului dintre cele doua lacuri", a declarat primarul general, Gabriela Firea, potrivit sursei citate.Gabriela Firea a adaugat ca, in acest moment, din graficul de executie prezentat de constructor si aprobat de consultant, lucrarile sunt finalizate in proportie de 60% si ca "ne dorim ca in aproximativ 6 luni, la finalul anului 2017, sa putem sa ne bucuram impreuna de cel mai modern circuit turistic din tara, la Bucuresti".Anul trecut, in luna mai, Primaria Capitalei a anuntat ca lucrarile erau finalizate in procent de 50%.Lucrarile au intarziat din cauza unor probleme majore care au dus la prelungirea perioadei de implementare a acestui proiect pana la data de 31.12.2017, spun reprentantii municipalitatii. Motivele sunt potrivit acestora:1. Proiectul tehnic predat de catre ALPAB in anul 2011, a fost incomplet si fara detalii de executie care sa permita constructorului sa implementeze proiectul tehnic. Astfel, a fost necesara contractarea unei societati specializata in acordarea de asistenta tehnica din partea proiectantului, lucru realizat tocmai in data de 18.05.2016.2. Intarzieri majore in atribuirea contractului de executie lucrari - operatorii economici participanti au contestat procedura de atribuire a contractului de executie, raportul de atribuire a fost incheiat in 24.06.2016, iar contractul de lucrari a fost incheiat 6 luni mai tarziu, in 16.12.2016, lucur care a dus la intarzieri in implementarea proiectului3. Expirarea si neconformitatea avizului de gospodarire emis de Administratia Nationala Apele Romane cu proiectul tehnic. Reprezentantii Administratiei Apele Romane au solicitat sistarea lucrarilor in 23.06.2015, in acest sens a fost necesara obtinerea unui nou aviz de gospodarire care sa permita reluarea lucrarilor, aviz obtinut in 02.06.2016.4. Imposibilitatea realizarii obiectivului Ecluza inclus in proiect, din cauza lipsei detaliilor de executie, precum si a necesitatii devierii retelei de termoficare RADET."Avand in vedere lipsa detaliilor de executie a obiectivului Ecluza, precum si faptul ca in faza de proiectare nu a fost luata in calcul reteaua de termoficare RADET din zona podului Floreasca, a fost necesara identificarea unei noi solutii agreata si anume mutarea debarcaderului flotant pe malul stang in amonte de podul Floreasca (initial era amplasat pe malul drept) urmata de amenajarea unei alei pietonale care va trece pe sub pod pe malul stang si amenajare traversare baraj cu pasarela ( confectie metalica - in trepte/plan inclinat). Astfel, prin aceasta noua solutie agreata, nu este nevoie de devierea retelei de termoficare din zona, iar lucrarile pot fi finalizate pana la data limita stabilita, 31.12.2017", se arata in comunicatul Primariei Capitalei.5. Autorizatia de construire nr.116/20.04.2015 a expirat, ca urmare in anul 2016 s-au efectuat demersurile pentru obtinerea unei noi autorizatii de construire, astfel in data de 21.02.2017 s-a obtinut o noua autorizatie de construire nr.3/13142 in vederea continuarii si fanalizarii lucrarilor."Primaria Municipiului Bucuresti a facut demersuri in vederea urgentarii realizarii tuturor lucrarilor ramase restante si anume pasarela si pistele ciclopietonale, amfiteatrul Lacul Tei, precum si demersuri in vederea umplerii in cel mai scurt timp a lacurilor Floreasca si Tei", se arata in comunicatul Primariei Capitalei.Proiectul "Amenajarea circuitului turistic pe lacurile Floreasca si Tei (si zona adiacenta lor)" a fost aprobat pentru finatare din Programul Operational Regional 2007-2013, Axa Prioritara 5, semnat intre Municipiul Bucuretsi, Agentia pentru dezvoltare Regionala Bucuretsi Ilfov si Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.Valoarea totala a proiectului este de 88.355.487,98 lei (20.071.669,24 Euro), din care finantarea nerambursabila reprezinta 23.519.736,61 lei, din care a fost trasa suma de 2.224.987,40 lei (fara TVA).In principal, proiectul presupune decolmatarea si curatarea celor doua lacuri - Tei si Floreasca, reabilitarea malurilor si conectarea lor printr-o ecluza cu lacul Herastrau. Astfel, proiectul isi propune realizarea unui traseu turistic ce va putea fi parcurs cu bicicleta, pietonal si nautic. Pe apa, traseul porneste din Lacul Herastrau, trece prin ecluza in Lacul Floreasca si va ajunge, printr-o noua ecluza, in Lacul Tei.De-a lungul circuitului turistic vor fi amenajate 2 amfiteatre pentru activitati culturale si de agrement (1 pe Lacul Floreasca si 1 pe Lacul Tei), o sala poli-functionala cu o suprafata de 260 mp si o capacitate de 360 de persoane (Lacul Floreasca), 5 platforme pentru activitati culturale si de agrement (4 pe Lacul Floreasca si 1 pe Lacul Tei), care ofera posibilitati de filmare, fotografiere a peisajului albastru si verde, relaxare), 3 piscine destinate agrementului (2 in Floreasca si 1 in Tei), 6 porturi turistice (4 in Floreasca si 2 in Tei), 12 debarcadere (8 pe Floreasca si 4 pe Tei) pentru ambarcatiuni mici de agrement si ambarcatiuni turistice (vaporase, barcute, echipamente pentru wind surf si kite surf, canoe si hidrobiciclete), un loc de joaca pentru copii cu o suprafata de 832 de mp (Lacul Floreasca) si piste de biciclete cu o lungime de 4.410 metri.Primaria Capitalei a demarat lucrarile la inceputul anului 2015 si acestea aveau termen de finalizare finalul anului respectiv.