Ministerul Dezvoltarii mai face un pas pentru a aloca 12 milioane de euro pentru stadionul din Alexandria

Cum motiveaza Ministerul Dezvoltarii necesitatea investitiei:

Ce beneficii va aduce investitia comunitatii locale

Potrivit proiectului de Hotarare de Guvern stadionul va avea doua tribune cu urmatoarele dotari:Regim de inaltime - S+P+2E;Nr. Locuri spectatori - 2572.Spatii pentru echipe (vestiare, camera prim ajutor, camera antidoping, etc);Spatii pentru oficiali (vestiar arbitri, camera oficial meci, etc);Sala de forta;Spatii pentru presa (masa presei, camera fotografi, platforme camere TV, studiouri TV, etc);Spatii pentru spectatori (locuri pe scaune, grupuri sanitare, puncte de prim ajutor, puncte principale de servire);Regim de inaltime - S+P+3E;Nr. Locuri spectatori - 2924;Spatii de cazare sportivi - 36 camere.Sala antrenament atletism;Spatii recuperare sportivi;Spatii pentru spectatori (locuri pe scaune, grupuri sanitare, puncte de prim ajutor, puncte principale de servire)In plus, stadionul va avea o pista de atletism de 400 m outdoor, la care se adauga terenuri organizate in zone reziduale ale turnantelor si o parcare VIP de 100 de locuri.Stadionul nou ar urma sa fie construit in locul actualului stadion, construit in urma cu circa 40 de ani.Dupa ce expira cele zece zile de dezbatere publica, proiectul va fi trimis pentru a fi adoptat de Guvern."Complexul sportiv (n.r. stadionul vechi)este functional, fiind utilizat cu dificultate pentru meciurile oficiale, antrenamentele si activitatile curente ale clubului de fotbal FCM Alexandria. Facilitatile de atletism stau la dispozitia Clubului Sportiv Judetean Teleorman (CST), aici avand loc antrenamente ale sportivilor afiliati clubului. Asa cum reiese si din expertiza tehnica efectuata pentru amplasament si din analiza generala a starii actuale a amplasamentului toate constructiile aflate pe teren sunt intr-o stare tehnica sub standardele actuale aplicabile, o parte din aceste constructii fiind neutilizabile si abandonate (tribuna 2 metalica).Instalatiile constructiei, in special cele ce tin de siguranta spectatorilor, nu sunt prezente (sisteme de alarmare, sisteme de detectie incendiu, iluminat de siguranta, etc)", se arata in nota de fundamentare a proiectului.In ceea ce priveste gazduirea de meciuri de fotbal stadionul prezinta urmatoarele carente principale, se mai arata in proiectul de hotarare:- numarul de locuri este sub cel necesar pentru Liga 1/ respectiv categoria 3;- stadionul nu beneficiaza de un sistem de nocturna;- stadionul nu beneficiaza de spatiile necesare pentru presa scrisa si TV;- spatiile pentru echipe si oficiali sunt subdimensionate;- nu au fost identificate elemente ce tin de securitatea meciurilor cu public (camera de control stadion, sistem de adresare public, vizuale si sonore)In ceea ce priveste gazduirea de competitii sportive de atletism principala carenta consta in conformarea pistei de atletism, care are doar un singur culoar de alergare pe turnante si pe linia dreapta opusa tribunei 1, spun initiatorii proiectului."Toate aceste carente cumulate justifica investitia propusa ca fiind de prima necesitate in contextul in care activitatile sportive continua sa fie desfasurate pe amplasament, iar cluburile locale de sport au in mod constant performante notabile in competitiile nationale si chiar internationale", se arata in nota de fundamentare."Prin realizarea prezentului obiectiv de investitii se va dezvolta fotbalul la nivel de juniori precum si cel de performanta din zona si va crea oportunitatea de a se organiza meciuri de fotbal ale echipelor nationale de fotbal feminin si ale echipelor nationale de juniori ale Romaniei, precum si meciuri de fotbal intre cluburi profesioniste, atat in Campionatul National Liga I cat si din competitiile de club UEFA, fazele preliminare. Din punct de vedere al practicarii atletismului, investitia propusa va oferi conditii optime de pregatire si competitie tuturor probelor atletice, fiind o investitie necesara si binevenita atat pe plan local cat si national. Prin realizarea obiectivului de investitii se va crea un adevarat pol cu caracter sportiv in Municipiul Alexandria, avand in vedere ca in imediata vecinatate a stadionului functioneza Sala Polivalenta a Ministerului Tineretului, un bazin de inot modern functional pe tot parcursul anului, terenuri de tenis, terenuri de baschet. Apreciem ca prin realizarea obiectivului de investitii vor beneficia in mod direct Clubul Sportiv Scolar (sapte sectii) si Clubul Sportiv Teleorman (opt sectii) precum si locuitorii din Municipiul Alexandria si zona limitrofa, circa 100.000 de persoane", se arata in nota de fundamentare a proiectului.FCM Alexandria, echipa care va juca pe acest stadion se afla in Liga 3 alaturi de: FC Voluntari 2, CS Sporting Rosiori, Flacara Moreni, FC Aninoasa, CS Atletic Bradu, CS Mioveni II, ACSO Filiasi si CS Concordia Chiajna II.Populatia orasului Alexandria (recensamant 2011, cel mai recent): 45.434 persoane, in scadere cu 5.000 fata de Recensamant 2002 (50.591 persoane) si 13.000 persoane fata de Recensamant 1992: (58.478 persoane). Bugetul pe anul 2016 este de circa 90,4 milioane lei. Viceprim-ministrul Sevil Shhaideh, ministrul Dezvoltarii regionale, administratiei publice si fondurilor europene (MDRAPFE) a inaugurat, pe 15 mai, sala polivalenta din Alexandria (jud. Teleorman), dupa o investitie de circa 20 milioane lei. La eveniment a fost prezent si presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea.Sala are o capacitate de 1.420 de locuri (dintre care 10 locuri pentru persoanele cu handicap locomotor si pentru insotitorii acestora) si beneficiaza de spatii destinate sportivilor (cate doua vestiare pe sexe, continand un vestiar principal a 12 locuri, un vestiar secundar a 10 locuri si spatii conexe) si de doua vestiare dedicate antrenorilor si arbitrilor (in loc de unul existent anterior). De asemenea, a fost creata o noua sala de antrenament, pretabila pentru scrima/floreta etc., iar sala de judo a fost reconformata la dimensiuni regulamentare.