​FOTOGALERIE Cum arata Parcul Drumul Taberei, la doi ani de la inaugurare, dupa o investitie de 17 milioane de euro: nu are canalizare, aleile se dezintegreaza, serele nu sunt gata

"Situatia cu inundatiile este de la inceput. Parcul nu este prevazut cu sistem de preluare a apelor pluviale, nu are canalizare, asa a fost proiectat. Acum incerc sa gadsesc o solutie legala pentru a rezolva aceasta problema. De fiecare data cand ploua se inunda. Cismelele montate in parc nu au canalizare. Tot ce se strange este preluat in mod natural prin pamant, asta este situatia. Acum cautam solutii, sa vedem cum putem modifica proiectul, care este un proiect european si nu ai voie sa faci interventii pe el timp de 5 ani. Incercam sa venim cu imbunatatriri la proiect si se pare ca se accepta aceste modificari. Altfel ne trezim cu situatia in care trebuie sa dam banii inapoi. Nu este un cost foarte mare sa punem canalizare acolo. Am identificat ca sub parc este o retea de canalizare de la Apa Nova, deci nu trebuie sa venim cu noi magistrale. Aleile sunt cu probleme fiindca in proiectul initial erau prevazute cu pietris nestabilizat. Acum de bine de rau exista un pietris stabilizat cu rasina epoxidica. Faptul ca au fost prevazute cu pietris, proiectul a primit puncte in plus la finantarea europeana. O fi asa in alta parte, dar noi avem weekenduride varf cu cate 20.000 de vizitatori, ce s-ar fi intamplat pe acele alei cu pietris. Nu se putea intra cu carucior, cu role... Trebuie sa ne gandim si la utilitatea investitiei pe care o facem. Este una dintre cele mai mari provocari ca primar, sa rezolv problema Parcului Drumul Taberei. O sa o rezolv, dar nu o pot face de pe o zi pe alta", a declarat primarul Gabriel Mutu pentru HotNews.ro.In ceea ce priveste serele, constructia este gata, iar in luna mai au inceput lucrarile la instalatia de climatizare, avand termen de finalizare 3 luni, respectiv finalul lunii iulie. Miercuri, pe santier nu lucra nimeni si parea abandonat."Intarzierea s-a produs din cauza derularii procedurii de achizitie publica in vederea atribuirii contractului de lucrari, dar si a obtinerii tuturor avizelor ce au stat la baza emiterii autorizatiei de construire. In data de 04.05.2017 au fost incepute lucrarile suplimentare de asigurare a sistemului de climatizare si ventilare a serelor din Parcul Drumul Taberei. Lucrarea prevede executia a 224 de foraje geotermale si construirea unui punct termic. Durata contractului este de 3 luni. Valoarea contractului de lucrari este de 9.910.558,92 inclusiv TVA. Serele vor avea destinatie de expozitie cu plante exotice", se arata in raspunsul trimis de Primaria sector 6, la solicitarea HotNews.ro.Primarul spune ca o parte din intarzieri sunt cauzate de modificarea solutiei de climatizare."S-au reluat lucrarile si am deblocat cat de cat situatia de acolo. Partea de inchidere este realizata, sistemele de climatizare sunt montate, nu s-au facut testele inca, dar din ce am inteles, nu ar fi nicio problema, iar pe partea de palnte si interior, acolo dureaza 2-3 saptamani. Cu climatizarea, solutia a fost modificata fata de proiectul initial fiindca erau uriase costurile de intretinere. Acum s-a mers pe o varianta inovativa, a mai fost aplicata si in alte parti, cu puturi geo-termale, sunt 224 de puturi. Se lucreaza la ele. Decocamdata s-au oprit lucrarile pentru ca s-a descoperit ca pe zona respectiva treceau niste cabluri de tensiune care nu erau prinse in planurile initiale. A trebuit sa oprim lucrarile, sa chemam specialisti sa scaneze suprafata respectiva, sa vedem daca avem si cabluri, am finalizat aceasta procedura si continuam. In acel parc sunt probleme foarte mari, incepand cu serele si terminand cu aleile", a declarat Mutu.In ceea ce priveste cererile mai multor cetateni din zona, de a bloca constructia serelor, care betoneaza parcul, primarul spune ca nu are ce face."Ce puteam sa facem, daca blocam proiectul, trebuia sa dam banii inapoi la Comisia Europeana. Daca propiectul asa a fost aprobat, eu ce sa fac. Multi spun, si pe buna dreptate, nu aveam nevoie de sere. Recunosc si le dau dreptate, dar ce sa facem acum. Daca au fost facute, parerea mea este sa fie continuate si in momentul in care vor fi finalizate, sa le introducem intr-un circuit scolar, elevii sa viziteze serele si sa faca orele de botanica acolo. Eu daca as fi lucrat la proiect acum 6 ani cand s-au apucat de el, nu as fi acceptat sa pun serele in parc, dar asta a fost decizia de atunci, eu nu am cum sa o mai intorc", a explicat edilul.Lucrarile de reamenajare a parcului Drumul Taberei au inceput in mai 2012, iar din mai 2013 parcul a fost inchis pentru continuarea acestora. Initial, Primaria sectorului 6 a promis ca parcul va fi redeschis pana la sfarsitul anului 2014, insa nu a respectat acest termen.Lucrarile de modernizare a parcului s-au ridicat la 63,5 milioane de lei (circa 15 milioane de euro) si sunt finantate in buna parte din fonduri europene. Contractul de finantare prin Programul Operational Regional a fost semnat in septembrie 2011, finatarea nerambursabila fiind de 59,5 milioane lei. Licitatia pentru executarea lucrarilor a fost castigata de asocierea Pergola Gradini Decorative, constructii Erbasu, Promsconcept Grup, Hidrocanal, UTI Trafic, Metabet CF, E - Factor Solutions. Firma care realizeaza proiectul peisagistic este Concret Construct CD.Parcul Drumul Taberei a fost redeschis la sfarsitul lunii mai 2015. Inaugurarea s-a facut fara serele exotice care se construiesc in parc, inca neterminate.Pentru a evita pierderea intregii finantari europene destinate reamenajarii Parcului Drumul Taberei, Consiliul Local al Sectorului 6 s-a vazut nevoit sa aprobe, in sedinta din data de 17 decembrie 2015, alocarea sumei de 12.514.571,72 lei de la bugetul local al Sectorului 6 pe anul 2016, pentru finalizarea spatiilor expozitionale cu plante exotice din Parcul Drumul Taberei, intrucat Primaria Sectorului 6 nu a finalizat lucrarile pana la data de 31 decembrie 2015 (data expirarii perioadei de implementare).Pentru amenajarea parcului, Primaria sectorului 6 a taiat circa 160 de copaci, dar a plantat alti 950. Defrisarile, dar si faptul ca in parc se construieste o sera de cativa mii de metri patrati si mai multe poduri, au atras critici din partea societatii civile.Grupul de initiativa civica "Salvati Parcul Drumul Taberei" a lansat la vremea respectiva o petitie online prin care cere Primariei sector 6 sa desfiinteze serele ce se construiesc acum pe spatiul verde, sa ia pietrele puse pe malul lacului si sa amenajeze mai multe locuri de joaca.La cateva luni de la inaugurare, arborii au inceput sa se usuce. HotNews.ro a scris aici despre acest subiect.Un raport al Curtii de Conturi arata ca amenajarea Parcului Drumul Taberei nu a creat mai mult spatiu verde in Bucuresti, ci dimpotriva a fost distrusa vegetatia existenta. In plus, investitii in suma de 3 milioane de lei, facute anterior in parc de Primaria Sectorului 6, au fost distruse in totalitate odata cu amenajarea noului parc Drumul Taberei."Un exemplu de fundamentare nejudicioasa a cheltuielilor pentru amenajare spatii verzi este chiar cea mai mare investitie realizata in Bucuresti pentru amenajarea unui parc si singura finantata din fonduri europene. Din auditul efectuat a rezultat faptul ca in cazul parcului Drumul Taberei lucrarile de amenajare a terenului nu au avut ca rezultat cresterea suprafetelor verzi sau regenerarea vegetatiei in spatiile verzi degradate in conformitate cu cerintele Uniunii Europene. In acest sens, Sectorul 6 nu a facut o analiza judicioasa in ce priveste decizia de a face o investitie in Parcul Drumul Taberei pe acelasi amplasament, prin distrugerea totala a amenajarilor si dotarilor existente si lipsirea locuitorilor de beneficiul celui mai mare parc al Sectorului pentru o perioada de minim 2 ani, in loc sa reabiliteze alte spatii verzi degradate sau sa identifice alte amplasamente pentru un parc, cu atat mai mult cu cat in acest Sector indicele de spatiu verde per capita, calculat in baza Cadastrului verde, este de 16,76 mp/locuitor, sub media Capitalei", noteaza inspectorii Curtii de Conturi in raportul privind performanta utilizarii fondurilor bugetului local pentru amenajari peisagistice si intretinere spatii verzi la nivelul Municipiului Bucuresti, in perioada 2007 - 2014.