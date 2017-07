​VIDEO FOTO  Dezastrul de pe cele mai circulate trotuare din centrul Capitalei. Pavaj miscator sau lipsa de la Universitate pana la Unirii si pe Calea Victoriei

Bucurestiul abandonat

Strazile din Centrul Istoric sunt distruse si din cauza masinilor si a motociclistilor care circula fara vreo interdictie. La iesirea de la metroul din Piata Unirii pavajul reabilitat acum trei ani este distrus, placile lipsesc, gunoaiele sunt aruncate pe jos si la orice colt poti simti miros de urina. Spatiul public de la Piata Unirii a fost reabilitat de Primaria Capitalei in 2014 iar valoarea cheltuielilor a fost de aproximativ 2.8 milioane lei.Ce spun insa bucurestenii despre starea infrastructurii din centrul Capitalei?Reamintim ca primarul general, Gabriela Firea, declara la finalul anului trecut ca tine foarte mult la curatenie. Firea s-a declarat in luna martie nemultumita de felul in care arata centrul orasului, insa de atunci nimic nu a fost schimbat. HotNews.ro a semnalat in repetate randuri starea avansata de degradare a trotuarelor si strazilor din Centrul Vechi insa primaria nu a luat nici un fel de masuri. (Vezi detalii aici si aici In cadrul campaniei "Bucurestiul abandonat", HotNews.ro va prezenta in urmatoarele luni mici exemple care arata ca orasul nostru este lasat in paragina de primarii sai. Nu este vorba despre proiecte de zeci de milioane de euro, despre care spun ca nu au bani sa le faca si care dureaza, ci de lucruri mici, care tin de buna gospodarire si buna intentie, si care daca ar fi facute ar schimba fata orasului. Este vorba despre mizeria de pe trotuar, trotuarele sparte, pavele rupte, mobilier urban degradat, cabluri insirate pe strada, pereti mazgaliti, trotuare blocate de masini, lucruri care ar putea fi rezolvate in cateva zile daca s-ar ocupa cineva de ele. In ultimii ani, prapastia dintre Bucuresti si alte orase din tara s-a marit enorm, acestea din urma fiind atente la detalii si la spatiul public.FOTOGALERIE cu zonele pietonale din centrul BucurestiuluiPavaj stricat la iesirea din gura de metrou UniriiPlaci lipsa la UniversitateTrotuar distrus pe Calea VictorieiMasinile care tranziteaza centrul vechi au distrus pavajul