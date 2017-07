Primaria Cluj-Napoca va cumpara 30 de autobuze electrice, dotate cu wi-fi, camere video, aer conditionat

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anuntat, marti, pe Facebook , ca Primaria a finalizat licitatia pentru cumpararea a 30 de autobuze electrice, transmite News.ro."Azi am semnat acordul cadru privind achizitionarea a 30 de autobuze electrice. Primele 11 autobuze electrice vor fi livrate, potrivit contractului, in maxim noua luni de la semnarea contractului subsecvent (cel tarziu in martie 2018). Banii pentru aceste 11 autobuze provin din fonduri elvetiene (85%) si buget local (15%). Urmatoarele 19 autobuze urmeaza sa fie achizitionate din fonduri locale si europene", arata Boc.Autobuzele au o capacitate de 78 de locuri si sunt dotate cu wi-fi, camere video, aer conditionat si platforma joasa pentru persoane cu dizabilitati.Autoviculele electrice au o garantie de 5 ani, costurile de mentenanta si piesele de schimb fiind asigurate de firma castigatoare, Solaris."Autobuzele au o autonomie de 105 kilometri si vor fi incarcate in 13 statii lente si rapide. Incarcarea lenta dureaza sase ore, iar cea rapida zece minute", mai precizeaza Boc.Pretul unui autobuz electric este de aproximativ 500.000 de euro.