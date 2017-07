Arhiepiscopia Romano-Catolica Bucuresti: Primarul General al Capitalei se crede Pilat din Pont - incearca sa se spele pe maini in cazul Cathedral Plaza

Prezentam mai jos comunicatul Arhiepiscopiei Romano-Catolica Bucuresti:"Prin noua sa tentativa de a scapa de raspunderea aplicarii legii in cazul Cathedral Plaza, Primarul General, Gabriela Firea ofera opiniei publice o confirmare a legaturilor sale de afinitate (si interese) cu dezvoltatorul proiectului. Ultimele sale demersuri produc ingrijorare Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucuresti (ARCB), intrucat acestea denota implicarea dnei Gabriela Firea in salvarea colosului ilegal, ce trebuie demolat de insusi edilul capitalei.Repetam ceea ce am afirmat si in comunicatul nr. 145 din 17.05.2017 si ii amintim dnei Firea care ii sunt obligatiile stabilite de Justitia din Romania. Ca Primar al Municipiului Bucuresti (PMB) este obligata sa emita dispozitia de desfiintare a cladirii ilegale Cathedral Plaza, actiune pentru care nu are nevoie de avize sau pareri de la alte institutii, si apoi este obligata sa ia toate masurile administrative pentru a readuce terenul la starea de dinainte de construire.Avizul de la Comisia Nationala a Monumentelor nu trebuie sa fie cerut nici de Primarul Municipiului Bucuresti si nici de proprietarul cladirii. Suntem in prezenta unei hotarari judecatoresti care trebuie pusa in executare si nu in prezenta unei decizii lasata in aprecierea autoritatilor administrative. Nicio autoritate administrativa nu poate lipsi de efecte o hotarare judecatoreasca. Dispozitiile legale la care se face referire in comunicatul Primarului General nu sunt aplicabile in situatia de fata, intrucat acestea se refera la procedurile necontencioase de autorizare a desfiintarii unei constructii ilegale.Grija pe care o manifesta Primarul General in ultima perioada pentru procesele aflate pe rol, introduse de catre Millennium Building Development (MBD), demonstreaza ca mai presus de lege exista alte legaturi despre care ARCB a facut vorbire si pe care PMB nu le-a infirmat. De altfel, dezinformand prin omisiune, dna Primar General nu aduce la cunostinta publicului faptul ca in acelasi dosar in care s-a solicitat de catre MBD ca instanta sa dispuna intrarea in legalitate a acestei constructii, ARCB a cerut instantei judecatoresti sa oblige Primarul General la emiterea actului administrativ de respingere a cererii de intrare in legalitate.De altfel, in cadrul procedurii de executare silita, in data de 26.09.2016, raspunzand reprezentantilor ARCB care ii solicitau sa faca demersurile de desfiintare in sensul legii, Primarul Firea le-a spus acestora ca in tara noastra au existat decizii irevocabile care au fost schimbate, aratand prin aceasta ca sperantele sale sunt indreptate nu spre aplicarea legii si refacerea unui spatiu verde pentru bucuresteni, ci spre salvarea investitiei ilegale a unor prieteni.Constatand ca sentinta civila nr. 2520/2012 a Tribunalului Dambovita si decizia nr. 89/2016 a Curtii de Apel Constanta nu sunt respectate, solicitam din nou public Primarului Capitalei sa-si faca datoria si sa puna in executare hotararea definitiva, mai ales ca prin hotararea judecatoreasca pronuntata de Tribunalul Bucuresti la data de 10.07.2017 instanta a respins in mod definitiv si ultima contestatie la executare formulata de catre Primarul Municipiului Bucuresti*.Si, daca tot era dna Firea dispusa sa faca un sondaj legat de cheltuielile Primariei Municipiului Bucuresti vizavi de Cathedral Plaza, ii sugeram sa intrebe bucurestenii daca sunt de acord ca Primaria sa cheltuiasca din banii lor pentru a impiedica punerea in executare a unei hotarari judecatoresti. Iar in virtutea transparentei in administratia publica, ar putea sa declare public sumele cheltuite deja in acest scop.Primarul General sustine un razboi propagandistic in care poarta stindardul intereselor MBD".