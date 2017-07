VIDEO Cum arata doua statii de metrou din centrul Capitalei

Bucurestiul abandonat

Prima problema am intampinat-o in Pasajul Universitatii: scarile rulante nu functioneaza, desi Primaria Capitalei a alocat 1,35 milioane lei pentru reparatii si intretinere Firma care se ocupa de acest proiect initiat de Primaria Municipiului Bucuresti este Ascensorul Company Service.Bucurestenii care aleg sa circule cu metroul suporta zilnic igrasia si mirosul neplacut de pe peron. Peretii sunt murdari, iar apa prelinsa lasa urme si pe podea care nu se mai pot curata.Nemultumita de starea in care se afla statia de metrou, o calatoare a contactat reprezentantii Metrorex. Femeia le-a transmis un mail, in care s-a plans de faptul ca pe scarile de la metrou sunt cersetori, ca lipsesc paznici care sa asigure siguranta cetatenilor si de apa care se scurge printre firele electrice. Acestea sunt problemele cu care femeia spune ca se confrunta zilnic.Cei mai multi dintre calatorii intervievati au descris conditiile din statiile de metrou ca fiind precare. Am intalnit si cateva persoane care s-au declarat multumite de aspectul general al acestora. In timp ce unii s-au plans de problema apei care se strange la metrou dupa o ploaie mai puternica, altii au afirmat ca atunci “cand faci ceva frumos, e frumos”.HotNews.ro a contactat reprezentantii Metrorex pentru a vedea daca vor lua masuri pentru modernizarea statiilor Piata Unirii 2 si Universitate, insa pana la publicarea acestui material nu am primit un raspuns.In cadrul campaniei "Bucurestiul abandonat", HotNews.ro va prezenta in urmatoarele luni mici exemple care arata ca orasul nostru este lasat in paragina de primarii sai. Nu este vorba despre proiecte de zeci de milioane de euro, despre care spun ca nu au bani sa le faca si care dureaza, ci de lucruri mici, care tin de buna gospodarire si buna intentie, si care daca ar fi facute ar schimba fata orasului. Este vorba despre mizeria de pe trotuar, trotuarele sparte, pavele rupte, mobilier urban degradat, cabluri insirate pe strada, pereti mazgaliti, trotuare blocate de maisni, lucruri care ar putea fi rezolvate in cateva zile daca s-ar ocupa cineva de ele. In ultimii ani, prapastia dintre Bucuresti si alte orase din tara s-a marit enorm, acestea din urma fiind atente la detalii si la spatiul public.