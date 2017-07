Trei morminte, descoperite de arheologi in cadrul lucrarilor de modernizare a unui parc central din Timisoara

Primarul municipiului Timisoara, Nicolae Robu, a declarat, marti, in cadrul unei conferinte de presa, ca in Parcul Central, a carui denumire a fost schimbata in Parcul Scudier, arheologii fac lucrari de supraveghere, dupa ce "s-a descoperit cate ceva"."S-a descoperit cate ceva in Parcul Central si avem supraveghere arheologica, nu descarcare cu cercetare, ci supraveghere", a anuntat Nicolae Robu.Arheologul Dorel Micle, din cadrul Universitatii de Vest din Timisoara, a declarat, pentru News.ro, ca in acest parc au fost gasite vestigii din epoca Bronzului si trei morminte."Au fost gasite cateva vestigii din epoca Bronzului, mai exact cateva fragmente de chirpici si fragmente ceramice. De asemenea, au fost gasite trei morminte, dar nu stim din ce epoca dateaza acestea. Urmeaza sa primim aviz de la Ministerul Culturii sa putem intra cu sapaturile in acea zona", a spus Dorel Micle.Arheologii spun ca in acest parc, in care in prezent se fac lucrari de reamenajare si care este inchis pentru public, s-ar afla ingropat cel mai mare stavilar din cele patru pe care le-a avut Timisoara, dupa ocupatia austraica. Aceste stavilare aveau rolul de a mentine controlul apei care umplea santul de aparare al cetatii orasului.De asemenea, arheologii se asteapta sa mai gaseasca in acest parc si o necropola ce dateaza de la sfarsitul epocii Bronzului, inceputul epocii Fierului.Un astfel de stavilar a fost descoperit, in urma cu patru ani, tot in zona centrala a orasului, in timpul santierului pentru ridicarea cladirilor de birouri City Business Centre. Acesta a fost complet restaurat, pe banii investitorului, si pus in valoare in vecinatatea CBC, timisorenii si turistii bucurandu-se de un minimuzeu in aer liber.La sfarsitul lunii mai, a fost dat ordinul de incepere a lucrarilor de reamenajare a Parcul Scudier, mai cunoscut de timisoreni drept Parcul Central, aflat in vecinatatea Catedralei Mitropolitane din Timisoara.Parcul va fi transformat intr-o gradina vieneza. Vor fi plantate nu mai putin de 86 de specii de arbori si arbusti, dar si 1.552 de exemplare de plante perene din 25 de specii, de diferite culori.La intrarea dinspre Catedrala Mitropolitana urmeaza sa fie pozitionate coloane de marmura, dar va fi inscriptionat si numele parcului.De altfel, toate intrarile in parc urmeaza sa fie refacute si rearanjate si va fi amenajat si un foisor unde pot fi sustinute concerte de muzica. Conform planului Primariei, va fi amenajat si un labirint.Lucrarile de reamenajare a acestui parc costa 6.500.000 lei, la care se adauga TVA, bani din bugetul local, durata lucrarilor fiind estimata la 12 luni, insa ar putea dura mult mai mult, din cauza vestigiilor arheologice ce se vor gasi aici.