Circulatia tramvaielor 5 si 16, blocata circa 50 de minute din cauza unei masini parcate neregulamentar

In fiecare zi, mijloacele de transport public ale RATB sunt blocate de masini parcate neregulamentar. In plus, trotuarele, trecerile de pietoni si prima banda a marilor bulevarde, uneori si a doua, sunt blocate de masini parcate neregulamentar. Primariile pot ridica masinile de la inceputul acestui an, insa in Bucuresti aplica aceasta masura doar sectorul 1 si sectorul 4.