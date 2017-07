​FOTO Cum arata Lipscani - cea mai importanta strada din centrul istoric

​Bucurestiul abandonat

Rugam cititorii HotNews.ro sa ne semnaleze - foto/video/text - astfel de cazuri de abandon administrativ.

In cadrul campaniei "Bucurestiul abandonat", HotNews.ro va prezenta in urmatoarele luni mici exemple care arata ca orasul nostru este lasat in paragina de primarii sai. Nu este vorba despre proiecte de zeci de milioane de euro, despre care spun ca nu au bani sa le faca si care dureaza, ci de lucruri mici, care tin de buna gospodarire si buna intentie, si care daca ar fi facute ar schimba fata orasului. Este vorba despre mizeria de pe trotuar, trotuarele sparte, pavele rupte, mobilier urban degradat, cabluri insirate pe strada, pereti mazgaliti, trotuare blocate de maisni, lucruri care ar putea fi rezolvate in cateva zile daca s-ar ocupa cineva de ele. In ultimii ani, prapastia dintre Bucuresti si alte orase din tara s-a marit enorm, acestea din urma fiind atente la detalii si la spatiul public.