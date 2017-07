Primaria Capitalei paseaza din nou responsabilitatea demolarii Cathedral Plaza:  Atributiile privind avizarea desfiintarii imobilului revin exculsiv Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice si proprietarului Cathedral Plaza

Este greu de crezut insa ca proprietarul cladirii va cere vreodata demolarea propriei cladiri, iar Comisia Nationala a Monumentelor Istorice si Ministerul Culturii pot da acest aviz doar daca este cerut."In continuarea demersurilor legale pentru punerea in aplicare a hotararii judecatoresti nr. 2520/28.06.2012 privind desfiintarea constructiei de birouri Cathedral Plaza, situata in Bucuresti, str. General Berthlot, nr. 11-15 si str. Lutherana nr. 15 si 15A, Primaria Municipiului Bucuresti a formulat si trimis catre Ministerul Culturii si Identitatii Nationale o cerere privind eliberarea avizului de desfiintare a imobilului. Ca urmare a acestui demers, Ministerul Culturii si Identitatii Nationale precizeaza in raspunsul formulat: „Avizul privind desfiintarea unui imobil aflat intr-o zona de protectie a unui monument istoric de grupa valorica A se elibereaza de catre Ministerul Culturii si Identitatii Nationale (MCIN), dupa consultarea Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice, organism stiintific de specialitate in domeniul protejarii patrimoniului cultural imobil, asa cum este prevazut in art. 33, alin. 1, pct. k, respectiv „Comisia Nationala a Monumentelor Istorice propune avizul pentru interventiile asupra imobilelor situate in zonele de protectie a monumentelor istorice si in zonele construite protejate, pentru care nu exista documentatii de urbanism avizate conform art. 26, alin. 1, pct.7”. Potrivit MCIN, „consultarea Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice se face la cererea proprietarului imobilului sau a altor persoane fizice sau juridice insarcinate legal de proprietar sau care au drepturi recunoscute juridic asupra imobilului, printr-o cerere facuta in acest sens"", se arata in comunicatul emis de Primaria Capitalei.Avizul Ministerului Culturii este obligatoriu pentru orice lucrari de constructii care se fac in zonele de protectie a monumentelor, asa cum este Catedrala Sf. Iosif."Pe rolul instantelor de judecata mai exista si alte litigii cu privire la acest imobil, iar cercetarea judecatoreasca in aceste cazuri nu este finalizata. Majoritatea dosarelor privind aceasta speta sunt suspendate pana la solutionarea dosarului nr. 8563/3/2013, aflat aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, ce are ca obiect cererea de chemare in judecata formulata de proprietarul constructiei – S.C. MILLENIUM BUILDING DEVELOPMENT S.R.L. – prin care acesta a solicitat obligarea Primarului Municipiului Bucuresti sa emita actul administrativ de intrare in legalitate", se mai arata in comunicatul Primariei Capitalei.

Proiectul Cathedral Plaza al dezvoltatorului Millennium Building Development (MBD) a fost autorizat de Primaria Sectorului 1 pe 24 februarie 2006. Lucrarile au inceput pe 9 martie a aceluiasi an. In aprilie 2006, autorizatia a fost contestata in instanta de reprezentantii Arhiepiscopiei Romano-Catolice din Bucuresti pe motiv ca afecta atat imaginea, cat si structura Catedralei Sfantul Iosif. Din iulie 2007, lucrarile au fost intrerupte de mai multe ori din cauza litiigiilor dintre Arhiepiscopie si dezvoltatorii proiectului. Imobilul a fost finalizat in mod oficial in iunie 2011. O luna mai tarziu, in iulie 2011, Curtea de Apel Suceava a respins cea de a sasea si ultima cale extraordinara de atac promovata de MBD "stabilind irevocabil nulitatea autorizatiei de construire a auto-intitulatei cladiri Cathedral Plaza".

In anul 28 iunie 2012, Tribunalul Dambovita l-a obligat pe Primarul Municipiului Bucuresti sa emita decizia privind desfiintarea turnului Cathedral Plaza realizata fara autorizatie de construire legala, autorizatie emisa la solicitarea SC Millennium Building Development SRL Bucuresti, de Primaria sectorului 1. Sentinta a devenit definitiva si irevocabila in ianuarie 2013, in urma deciziei Curtii de Apel Ploiesti. Desi au trecut doi ani de atunci, primarul Sorin Oprescu nu a pus in aplicare inca decizia instantei.

Reprezentantii Primariei Capitalei au declarat la inceputul anului 2014 ca au cerut in instanta clarificari in legatura cu cine va face demolarea Cathedral Plaza.

"Cele doua cereri introduse de Primaria Municipiului Bucuresti au fost formulate pentru clarificarea de catre instanta a modalitatii de punere in executare a Sentintei Tribunalului Dambovita (nr.2520/2012) avand in vedere ca imobilul Cathedral Plaza este construit si pe proprietate privata, nu doar pe domeniul privat al Municipalitatii", se arata in raspunsul trimis de Primaria Capitalei la solicitarea Hotnews.ro, la vremea respectiva.

Pe 17 septembrie 2013 un executor judecatoresc l-a somat pe primarul general al capitalei, Sorin Oprescu, sa demoleze turnul de birouri.

Oprescu insa a declarat imediat dupa somatie ca a dispus realizarea unei expertize tehnice in vederea stabilirii modalitatilor de desfiintare a constructiei Cathedral Plaza, estimarea costurilor si determinarea impactului asupra cladirilor aflate in vecinatate, insa pentru demolarea cladirii acesta sustine ca este nevoie de inca o sentinta judecatoreasca.

"Prin Dispozitia Primarului General nr. 1024/25.09.2013, emisa in executarea sentintei civile nr. 2520/28.06.2012 pronuntata de Tribunalul Dambovita s-a dispus efectuarea unei expertize tehnice in vederea stabilirii modalitatilor de desfiintare a constructiei - imobil de birouri Cathedral Plaza, estimarea costurilor si determinarea impactului asupra cladirilor aflate in vecinatate. De asemenea, prin acelasi act administrativ s-a stabilit cu privire la demararea procedurilor prevazute de Legea nr 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea desfiintarii constructiei mentionate. Acest lucru trebuie sa aiba in vedere faptul ca imobilul in cauza nu este edificat pe un teren apartinand exclusiv domeniului public sau privat al municipiului Bucuresti, astfel incat acesta nu poate fi desfiintat pe cale administrativa conform dispozitiilor art 32 si 33 alin 4 din Legea nr 50/1991. In conformitate cu dispozitiile art 28 din acelasi act normativ, in cazul constructiilor fara autorizatie de construire, inclusiv ca efect al anularii autorizatiei, primarul va sesiza instanta de judecata in vederea demolarii acestora", se arata intr-un raspuns trimis de Primaria Capitalei la solicitarea HotNews.ro.

Costurile necesare demolarii se vor recupera de la persoanele responsabile conform art. 32 din Legea nr 50/1991, sustin reprezentantii municipalitatii.

Expertiza insa nu a mai fost facuta, pe motiv ca nimeni nu s-a prezentat la licitatia organizata de Primaria Capitalei.