Primaria sectorului 3 vrea sa incheie un acord cadru cu o valoare maxima de 37 milioane lei pentru demolarea constructiilor ridicate ilegal pe domeniul public sau privat

"Frecventa si valoarea contractelor care urmeaza sa fie atribuite, in functie de bugetul alocat: 120 contracte /an. Cel mai mic contract subsecvent: 9.132,33 lei (exclusiv TVA) incluzand: proiectare + lucrari de demolare/desfiintare a constructiilor, din care: executie: 9.041,91 lei exclusiv TVA; Proiectare: 90,42 lei exclusiv TVA. Cel mai mare contract subsecvent: 7.934.652,52 lei (exclusiv TVA) incluzand: proiectare + lucrari de demolare/desfiintare a constructiilor, din care: Executie: 7.856.091,60 lei exclusiv TVA; Proiectare: 78.560,92 lei exclusiv TVA. Valoarea minima a acordului cadru: 18.115,50 lei (exclusiv TVA) incluzand: proiectare + lucrari de demolare/desfiintare a constructiilor, din care: Executie: 17.936,14 lei exclusiv TVA; Proiectare: 179,36 lei exclusiv TVA. Valoarea maxima a acordului cadru: 31.738.610,06 lei (exclusiv TVA) incluzand: proiectare + lucrari de demolare/desfiintare a constructiilor, din care: Executie: 31.424.366,40 lei exclusiv TVA; Proiectare: 314.243,66 lei exclusiv TVA", se arata in anuntul de licitatie publicat pe SEAP.Procedura de achizitie este licitatie deschisa, iar termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 16.08.2017.