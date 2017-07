Ce amenzi risca firmele de publicitate care intind mesh-uri pe cladiri istorice/Primaria le da jos de pe Palatul Societatii Adriatica, in cateva zile apar la loc

"Pentru imobilul din Calea Victoriei nr. 2, Sector 3, societatea EUROMEDIA GROUP S.A a fost sanctionata contraventional, conform prevederilor Legii 50/1991. Aceasta a desfiintat mijlocul publicitar sanctionat. Ulterior, aceasta a amplasat alte 2 mijloace publicitare pe fatadele imobilului din Calea Victoriei nr. 2, fapt pentru care a fost notificata in vederea desfiintarii acestor mijloace publicitare, in conformitate cu prevederile Legii 185/2013, art. 54 lit. b. In cazul neconformarii, se vor aplica sanctiuni conform prevederilor legale", se arata in raspunsul trimis de Primaria Capitalei. Politia locala a dat o amenda de 2.000 lei.HotNews.ro a scris in mai multe randuri despre reclamele care acopera doua cladiri monument istoric din Piata Natiunile Unite: Palatul Adriatica si Palatul Agricola Fonciera. citeste aici mai mult.Doi cetateni pasionati de vechiul Bucuresti au sesizat in mai multe randuri, incepand cu anul 2015, Primaria Capitalei, Politia Locala a Municipiului Bucuresti, chiar si firma a carei reclama se afla pe cladirile monument, insa in acest timp nu s-a intamplat nimic.Potrivit articolului 15 din Legea 185/2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate este interzisa amplasarea mijloacelor de publicitate "pe monumentele istorice, cu exceptia firmelor care anunta activitatea ce se desfasoara in interiorul cladirii si a mesh-urilor amplasate pe perioada efectuarii lucrarilor de consolidare/ restaurare in conditiile prezentei legi".Palatul Societatii Adriatica este situat pe Splaiul Independentei, nr 2K, sector 3, are statut de monument istoric, inscris in LMI la pozitia 1214, avand codul B-II-m-B-18938 - arhitect Petre Antonescu.Initiativa Bucurestiul intre da si nu a initiat o petitie- Spune nu publicitatii stradale ilegale - a carei scop este mobilizarea Primariei Capitalei si a Consiliului General in scopul inventarierii tuturor mijloacelor de publicitate stradala si inlaturarea celor care nu respecta legislatia in vigoare. In primele doua saptamani s-au strans circa 300 de semnaturi.

"Este un fapt cunoscut pentru toti locuitorii orasului Bucuresti ca de mai multi ani de zile numeroase cladiri din centrul orasului sunt acoperite cu uriase panouri publicitare (cunoscute si drept “mesh-uri”). Aceste mesh-uri reprezinta de cele multe ori o modalitate de agresiune estetica, prin dimensiunile lor foarte mari, prin cromatica dominata de culori vii, excesiv de contrastante ori prin mesajul pe care il promoveaza intr-un mod agresiv. Mare parte din imobilele pe care sunt amplasate astfel de reclame sunt cladiri istorice, adevarate opere arhitecturale, reprezentative pentru perioada in care au fost construite si pentru istoria si identitatea orasului Bucuresti. Continuarea modului abuziv si adesea ilicit de acoperire a cladirilor istorice (si nu numai) constituie o negarea vadita a trecutului si subordonarea acestuia afacerilor profitabile", se arata in petitia online.