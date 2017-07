Gabriela Firea i-a cerut premierului Tudose sa gaseasca o solutie ca trenurile marfa de sa nu mai perturbe, la orele de varf, traficul la barierele aflate la intrarile in Bucuresti

"L-am rugat pe dl. Tudose ca la nivelul Ministerului Transporturilor, CFR Marfa, CFR Calatori, sa se ia cateva masuri pentru imbunatatirea programului si a calendarului mersurilor trenurilor, in special a celor marfare, astfel incat dimineata, cand se intra masiv in Capitala, si seara, cand se pleaca din Capitala spre judetul Ilfov, sa nu se mai intample asa cum este acum situatia, ca la bariera de la Petricani si la bariera de la Andronache sa se stea chiar si o ora in asteptare deoarece trec uneori si cate trei marfare. Am gasit deschidere totala la domnul prim-ministru si i se pare o masura de bun simt din punct de vedere administrativ. Nicio capitala europeana nu este tranzitata in timpul zilei, mai ales la ore de varf, de marfare", a declarat primarul Gabriela Firea.Premierul spune ca se vor cauta solutii."Reglarea traficului feroviar in functie de traficul urban, ca o solutie temporara pana la solutia definitiva de pasaj suprateran/subteran, gasita o solutie ca totusi suntem o capitala, nu trece trenul prin mijlocul ei", a declarat Tudose.