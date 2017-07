Mihai Tudose despre trecerea Soselei de Centura la Primaria Capitalei: Nu este important cine o are, important este sa o avem cu totii, sa fie

"Cu Soseaua de Centura este un plic mai complicat. Si acolo am picat de acord ca vom face o analiza, cei de la Ministerul Transporturilor, CNAIR, cu specialistii de la Capitala, sa vedem cum este mai bine. Nu este important cine o are, important este sa o avem cu totii, sa fie. Evident, in colaborare cu Primaria Capitalei, fiindca tot ce inseamna descarcari de pe centura catre Bucuresti trebuie facute in colaborare cu Primaria Generala si cu colegii de la sector", a declarat premierul.