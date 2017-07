Gabriela Firea vrea sa plateasca aproape 12,5 milioane de euro plus TVA pentru inchirierea de toalete automate si toalete ecologice mobile

Vezi in caietul de sarcini atasat lista locatiilor unde se vor amplasa toalete automate in primul an.

Firma care va castiga acest acord cadru va incheia ulterior cu Primaria Capitalei patru contracte subsecvente in cei 4 ani, fiecare in valoare estimata la maxim 12.213.100 lei fara TVA. Contractele subsecvente se vor atribui fara reluarea licitatiei."Valoarea estimata fara TVA a acordului cadru: minim: 4.378.824 lei, fara TVA/ maxim: 56.852.400 lei fara TVA Valoarea estimata fara TVA a unui contract subsecvent: minim : 1.094.706,00 lei fara TVA/maxim : 14.213.100,00 lei fara TVA Frecven?a ?i valoarea contractelor care urmeaza sa fie atribuite: in patru ani 4 contracte subsecvente/cate un singur contract subsecvent cu durata de un an, fiecare in valoare de 14.213.100 lei fara TVA"."In cadrul unui singur contract subsecvent dintre cele care se anticipeaza ca vor fie atribuite pe intreaga durata a acordului-cadru, urmeaza sa fie achizitionate servicii de inchiriere, amplasare si intretinere pentru urmatoarele cantita?i minime / maxime de toalete:- toalete automate racordabile - minim 80 buc./maxim 115 buc.- toalete automate racordabile pentru persoane cu dizabilitati fizice - minim 1 buc./maxim 10 buc.- toalete ecologice mobile - minim 150 buc./maxim 350 buc.- toalete ecologice mobile pentru persoane cu dizabilitati fizice - minim 20 buc./maxim 50 buc.- toalete ecologice mobile ce vor fi amplasate temporar - minim 20 buc./maxim 200 buc.Pe durata intregului acord-cadru urmeaza sa fie achizitionate servicii de inchiriere, amplasare si intretinere pentru urmatoarele cantitati minime / maxime de toalete:- toalete automate racordabile - minim 480 buc./maxim 690 buc.- toalete automate racordabile pentru persoane cu dizabilitati fizice - minim 6 buc./maxim 60 buc.- toalete ecologice mobile - minim 900 buc./maxim 2100 buc.- toalete ecologice mobile pentru persoane cu dizabilitati fizice - minim 120 buc./maxim 300 buc.- toalete ecologice mobile ce vor fi amplasate temporar - minim 120 buc./maxim 1200 buc.Valoarea estimata fara TVA: (56.852.400 lei fara TVA. ) RONValoare estimata a celui mai mic contract subsecvent: 1.094.706 lei (fara TVA)Valoare estimata a celui mai mare contract subsecvent: 14.213.100,00 lei (fara TVA)Valoarea estimata fara TVA: 56,852,400 RON".ofertantul va face dovada prestarii in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor) de servicii similare obiectului contractului in valoare cumulata de cel putin 14.000.000 lei, fara TVA.(Experienta similara se va demonstra prin prezentarea a unul sau mai multe contracte)ofertantul va face dovada ca in ultimii 3 ani (2014, 2015 si 2016) a avut o cifra de afaceri medie anuala care sa fie mai mare sau cel putin egala cu: 10.000.000 lei.Pretul ofertei va avea o pondere de 80% in punctajul maxim. Termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 10 august 2017. Data limita de evaluare a ofertelor este 4 septembrie 2017.ca Primaria Capitalei a platitpentru inchirierea si intretinerea toaletelor publice ecologice in ultimii trei ani, potrivit informatiilor furnizate de municipalitate. De acesti bani, in fiecare an au fost amplasate circa 500 toalete ecologice, 50 de toalete automate si circa 45 de toalete pentru persoane cu dizabilitati. La finalul contractului, municipalitatea va ramane cu nimic.