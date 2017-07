FOTOGALERIE Cum arata Piata Unirii din centrul Bucurestiului la trei ani dupa renovare: gunoi, pavaj stricat, stalpisori scosi

Probleme au fost imediat dupa finalizarea lucrarilor, la vremea respectiva reprezentantii Primariei Capitalei motivand ca trotuarele au fost distruse de comerciantii care si-au amplasat tarabe pentru a vinde martisoare in perioada 1-8 martie 2014."Lucrarile din zona Magazinului Unirea au fost finalizate de firma Euroconstruct si Delta ACM. Costurile se ridica la 2.786 000 lei reprezentand lucrari de infrastructura si modernizare. Banii nu au fost inca platiti iar lucrarea nu este receptionata de ASB. Intrucat lucrarea nu a fost inca receptionata, firma care se ocupa de lucari Euroconstruct va remedia, pe cheltuiala sa, stricaciunile facute de comercianti urmand sa recupereze pagubele dupa ce se va finaliza ancheta Politiei", se mai arata in raspunsul Administratiei Strazilor in 2014 Insa de atunci au trecut 3 ani, iar situatia este asemanantoare.Reamintim ca primarul general, Gabriela Firea, declara la finalul anului trecut ca tine foarte mult la curatenie."Am avut inainte de Craciun o intalnire cu primarii de sector asupra unui aspect la care tin foarte mult, curatenia. Daca proiectele de investitii se vad foarte greu fiindca trebuie sa urmeze proceduri si asa este normal, daca toate celalalte au un anumit timp de pregatire, tocmai pentru ca tin foarte mult la curatenie si aceasta s-ar putea vedea imediat, s-ar simti o imbunatatiere, dorim sa preluam curatenia la Primaria Capitalei in special cea din centru. Primariile de sector vor transmite firmelor de salubritate aceasta decizie", declara primarul general la finalul anului 2016. Reparararea dalelor de pe acest trotuar tine de Primaria Capitalei - Administratia Strazilor si pana acum nu s-a facut nimic.In luna martie, primarul general a criticat felul cum arata centrul orasului, catalogandu-l drept murdar si foarte urat, insa de atunci situatia nu s-a schimbat."Am demarat deja in forta actiunea de curataare a Caii Victoriei, a bd. Magheru si a Centrului istoric. Aceste zone arata deplorabil. Am inceput sa luam masuri, sa contactam proprietarii cladirilor sa ii instiintam ca au si ei obligatii, trebuie sa aiba fatadele ingrijite, sa nu aiba desene pe pereti. Sunt vitrine nespalate, neingrijite, locuri abandonate, afise peste afise. Zona centrala a orasului arata foarte murdar si foarte urat. Ii rugam sa isi curetete fatadele si vitrinele. Noi incepem in forta curatarea trotuarelor, statiilor RATB si a mijloacelor de transport in comun, curatenia in parcuri, repararea bancilor, a locurilor de joaca. In ceea ce priveste Centrul vechi sunt mai multe masuri de igienizare si infrumusetare, vor fi amplasate mai multe tomberoane si operatorul de salubrizare va fi mai vigilent. La imobilele de deasupra teraselor se vor lua masurile ca acele familii sa pastreze curatenia orasului, sa nu mai arunce gunoaie", a declarat primarul general in contextul curateniei de primavara.