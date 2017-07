Primarul Sectorului 1 vrea sa preia clubul CS Rapid de la Ministerul Transporturilor

"Am discutat cu doamna Caciureac de la Clubul Sportiv Rapid, am intrebat-o cat cheltuieste pe an pentru intretinerea clubului, a spus ca undeva la 1.000.800 de euro. Clubul apartine Ministerului Transporturilor. Deci daca doamna Caciureac doreste sa apartina de Primaria Sectorului 1..as vrea sa il preiau, dar, va dati seama, sunt alte demersuri. Acolo e club, trebuie mai intai sa ii intreb pe ei daca vor sa vina, daca vor sa fie intretinuti de catre primarie. Nu am primit inca un raspuns. Atat timp cat nu exista nicio solicitare din partea doamnei Caciureac, nu pot face demersuri", a declarat Dan Tudorache, potrivit News.ro.Primarul a precizat ca nu a discutat cu ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, in privinta preluarii clubului in administrarea primariei Sectorului 1.De asemenea, primarul Dan tudorache vrea sa infiinteze o comisie care sa preia marca Rapid. Pe ordinea de zi a sedintei de vineri a Consiliului Local Sector 1 s-a aflat un proiect de hotarare initiat de primarul Dan Tudorache privind infiintare unei comisii care sa analizeze posibilitatea finantarii FC Rapid, respins insa de consilierii locali din partea USR si PNL, motivul invocat fiind ca documentele nu au fost prezentate cu cinci zile inaintea sedintei. Dupa vot, primarul Dan Tudorache a parasit nervos sala de sedinte.Ulterior, el a declarat pentru News.ro ca va infiinta prin "dispozitie de primar" comisia care sa negocieze preluarea marcii Rapid, in ciuda faptului ca reprezentantii USR si PNL din Consiliul Local au dat aviz nefavorabil proiectului sau."Eu pot infiinta aceasta comisie prin dispozitie de primar si chiar asta voi face. Incepand de luni, voi infiinta comisia si vom merge la negocieri pentru marca Rapid. Eu imi doream insa ca aceasta initiativa sa fie a tuturor partidelor, sa faca parte cate un membru din fiecare partid. Sa nu se spuna ca PSD-ul da bani Rapidului. Dar asta e, partidele care nu au dorit infiintarea acestei comisii nu vor face parte din ea. Dar stiti ce e culmea? Ca liderul de grup de la PNL e rapidist, domnule. Pai cat de meschin sa fii, unde te poate duce politica asta, astfel incat sa votezi impotriva echipei tale de suflet?", a declarat Dan Tudorache pentru News.ro.