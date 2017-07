Mai multe cladiri si scoli din Sibiu vor fi pictate in cadrul unui festival de arta stradala

Festivalul se dasfasoara in perioada 3-9 iulie.Artistul Stefan Radu Cretu din Sibiu, ale carui lucrari au ajuns in muzee din multe colturi ale lumii, va realiza o instalatie cu mici obiecte de arta atasate pe cladirile dintre Piata Mare. In paralel, Piata Huet - zona zero a festivalului, gazduieste in premiera momente de Live-Painting pe panouri, astfel artistii isi vor lua energia de la cei care privesc, iar publicul va asista la spectacolul de creare a unei lucrari de arta.In final, cele 17 murale realizate pe zidurile scolilor, liceelor si a unui bloc de locuinte vor completa Turul de Arta Stradala de la Sibiu, primul si singurul de acest gen din tara.Locatiile in care performeaza artistii sunt urmatoarele:- Scoala Gimnaziala "Regele Ferdinand" - Kaps Crew- Colegiul Tehnic Energetic - Jabra22- Scoala Gimnaziala nr. 21 - Luchian, Mircea Popescu, Otto Constantin, Pandele- Bloc, str. Goraslau, nr. 1 - Pisica Patrata- Colegiul National Pedagogic "Andrei Saguna" - Urka, Robert Roca, Kitra, The Orion, Lost.Optics, Ortaku, Kero & Ocu- Colegiul Economic "George Baritiu" - Recis (Sweet Damage Crew)- Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu" - Wasp Elder, Camilo- Piata Huet - Lucian Sandu-Milea, Ana Toma, John.S, D21, Claudiu Peta- Piata Mare - str. Arhivelor - str. Cetatii - Stefan Radu Cretu (instalatie)Mai multe detalii despre festival gasiti pe streetartfestival.ro