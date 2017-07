100 de ani de traditie aruncati la gunoi. Fosta Fabrica de bere Rahova, intre ruina si pericol public

Cine se afla in spatele firmei Rahova Halls - American Hall, proprietara din acte a Fabricii Rahova

Cu toate ca degradarea monumentelor istorice este interzisa prin lege, autoritatile ridica neputincioase din umeri: Primaria Capitalei a amendat in luna ianuarie firma Rahova Halls - American Hall, proprietara fabricii, cu amenda maxima prevazuta de lege - 8.000 de lei, pe motiv ca Tin calitate de proprietara, nu a asigurat paza, protectia si integritatea (punerea in siguranta) a acestui corp de cladireT, conform art.55 alin. (2) din Legea nr.422/2001 - republicata, privind protejarea monumentelor istorice.La cinci luni dupa amendarea proprietarului de catre Primarie, Fabrica Rahova se afla in aceeasi stare: cladirea continua sa reprezinte pericol public. Pe trotuarul din fata fabricii, pe toata intinderea cladirii, o portiune buna din Bulevardul George Cosbuc, circulatia este si acum interzisa, din cauza riscului ca alte bucati din zid sau acoperis sa se prabuseasca.Ruinele fabricii arata dezolant, la fel ca o mare parte din zona in care se afla - fostul cartier istoric Uranus-Antim-Rahova, altadata unul dintre zonele boeme ale Bucurestiului, demolat in mare parte in timpul regimului comunist, din dorinta lui Nicolae Ceausescu de a face loc pentru Casa Poporului.In cei 19 ani scursi de la privatizare, proprietarul Fabricii Rahova a demarat renovarea unui singur corp al cladirii, mai exact Corpul 1, accesibil din Calea Rahovei, langa Piata de Flori. Potrivit Primariei Capitalei, proprietarul fabricii a obtinut Autorizatia de Construire nr.53/538491/14.07.2006 emisa de Primaria Municipiului Bucuresti, prin care s-a aprobat executarea "lucrarilor de reamenajare si refunctionalizare a Corpului 1, pentru functiuni specifice unui complex de tip Mall".Terenul pe care se intinde fosta fabrica de bere si curtea acesteia masoara 46.607 metri patrati. Pe piata imobiliara, pretul unui astfel de teren, in zona respectiva, urca pana la aproximativ 27 - 30 de milioane de euro.Proprietarul din acte al Fabricii de bere Rahova este firma Rahova Halls - American Hall. Potrivit datelor de la Registrul Comertului, firma Rahova Halls - American Hall este detinuta, la randul sau, de alte doua firme: Bucharest Fashion Exchange SRL, firma romaneasca, cu sediul social tot in Calea Rahovei 157 (adresa Fabricii Rahova), si firma Bell Agio SA, cu sediul social in Elvetia. Nu exista niciun asociat persoana fizica.In firma Bucharest Fashion Exchange SRL, care detine Rahova Halls - American Hall, sunt asociati Anca Cerasela Bartha, Debarth Investment SA - firma elvetiana si S.C. Home Art Galleria, cu sediul in Calea Rahovei nr. 157.Anca Cerasela Bartha este, de asemenea, administratorul firmei Rahova Halls - American Hall.Anca Bartha este sotia omului de afaceri elvetian de origine romana Emeric Bartha. Emeric Bartha este actionar si unul dintre fondatorii centrului de afaceri World Trade Center din Bucuresti si a cumparat de la mostenitori, la inceputul anilor '90, Palatul Ghica, si el monument istoric, pe care l-a folosit, la scurt timp dupa aceea, pentru a garanta un credit la Bancorex. In momentul falimentului Bancorex, Emeric Bartha era dator bancii 700.000 dolari, recuperarea datoriei de la omul de afaceri trecand in sarcina Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare (AVAB) (sursa: ziarul Capital).In anul 2011, Emeric Bartha a fost condamnat de Curtea de Apel Bucuresti la 4 ani de inchisoare cu suspendare pentru evaziune fiscala de 1 milion de euro in calitate de administrator al firmei SC Orient Express Hotels & Restaurants Corp SA. Bartha fusese trimis in judecata in acest dosar de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (sursa: comunicatul DNA din data de 20 octombrie 2011).