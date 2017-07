Parintii bucuresteni pot depune de luni documentele pentru obtinerea sprijinului financiar acordat de Primarie pentru nou-nascuti 

Documentele pentru obtinerea stimulentului financiar de 2.500 de lei pentru nou nascuti acordat de Primaria Capitalei pot fi depuse incepand de luni, relateaza News.ro.





"La initiativa Primarului General, Gabriela Firea, CGMB a aprobat acum cateva saptamani hotararea nr 209/2017 prin care familiile din Bucuresti primesc un stimulent financiar de 2500 de lei pentru fiecare nou nascut, fie ca vorbim de copii nascuti in maternitatile de stat sau private", explica Municipalitatea.

Cererile vor fi depuse la sediul Centrului de Informare si Consiliere pentru Cetateni din Sos. Stefan cel Mare, nr. 38, sector 2 si la sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti din str. Foisorului, nr.56-58, sector 3, de luni-vineri intre orele 9:00 - 15:00.

Vor putea beneficia de stimulentul financiar nou-nascutii care indeplinesc simultan urmatoarele conditii: cel putin unul dintre parinti sa aiba domiciliul sau rezidenta in municipiul Bucuresti; nasterea sa fi fost inregistrata intr-o maternitate de pe raza municpiului Bucuresti (publica sau privata).

Parintii se vor prezenta cu urmatoarele acte, in termen de maxim o luna de la data nasterii copilului: dosar cu sina; certificatul de nastere al copilului, original si copie sau nr. de inregistrare care contine CNP-ul copilului de la Biroul de inregistrare nasteri de la Oficiul de Stare Civila, in cazul in care nu s-a eliberat certificatul de nastere, urmand ca dosarul sa fie completat cu copia certificatului nastere al copilului imediat ce este emis, cel mai tarziu in data in care este virata suma de 2.500 de lei; - biletul de iesire din spital/certificat medical constatator al nasterii emis de catre unitatea sanitara (copie); actul de identitate al parintilor, original si copie; extras de cont pentru efectuarea viramentului bancar; cerere tipizata (poate fi descarcata de pe site-ul www.dgas.ro); declaratie de consimtamant (poate fi descarcata de pe site-ul www.dgas.ro).

Pentru alte informatii, solicitantii pot suna gratuit la TelVerde 0800.821.218, de luni pana vineri, in intervalul 8:30 - 16:30.