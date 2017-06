Consiliul General a adoptat Planul de masuri pentru imbunatatirea signalisticii si serviciilor de receptie in spitalele din Bucuresti

Consiliul General al Municipiului Bucuresti a adoptat Planul de masuri pentru imbunatatirea signalisticii si serviciilor de receptie in spitalele din subordinea Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti. Proiectul a fost initiat de consilierii Uniunii Salvati Romania.

"Sistematizarea si resistematizarea signalisticii in spitale se va realiza astfel incat sa se respecte in integralitate actele normative in vigoare, precum si standardele europene, pentru a asista si ghida corespunzator pacientii si vizitatorii spitalelor. Fiecare spital va evalua si monitoriza nevoile spitalului in materie de signalistica si va adapta si corecta amplasarea indicatoarelor in functie de evolutia nevoilor. In cazul spitalelor cu investitii existente in signalistica, se va evalua situatia existenta, urmand ca lipsurile sa fie identificate si remediate in conformitate cu prezentul plan de masuri", se arata in proiectul aprobat.





Sistematizarea si resistematizarea signalisticii in spitale se va realiza cu respectarea urmatoarelor obiective:

- Asigurarea unei signalistici exterioare clare si usor de inteles pentru pacienti si vizitatori in perimetrul exterior al spitalului, astfel: semnalizarea exterioara va indica numele spitalului, intrarea principala si, daca este cazul, intrarile secundare, directia-Spre locurile de ¬ parcare (daca acestea exista si sunt disponibile pentru pacienti si insotitorii lor), directia spre camera de garda si orice alta informatie care poate ghida pacientul sau vizitatorul acelui spital.

- Asigurarea unei signalistici interioare clare printr-un sistem profesionist de directionare a pacientilor si vizitatorilor in perimetrul spitalului, pe baza datelor rezultate in urma unei cercetari relative la utilizarea spatiului fiecarui spital in parte. Instrumentele cu ajutorul carora se va realiza directionarea pacientilor vor putea cuprinde indicatoare si caracteristici arhitecturale, precum si semnalizari electronice (ecranc.). Se va amplasa, in mod expres, un panou la intrarea in fiecare spital, in apropierea ghiseului de receptie, ce va contine specialitatile medicale existente pe fiecare etaj cat si celelalte servicii existente in spital.

- Ascensoarele din cadrul spitalelor vor avea inscrisuri in dreptul fiecarui etaj cu numele departamentului pe care il deserveste. In cazul lipsei unor ascensoare care sa deserveasca pacientii si personalul medical din cadrul spitalului, se va evalua posibilitatea asigurarii unei astfel de investitii, rezultatul urmand sa fie inaintat Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

- Panourile de afisaj a informatiilor cu caracter general, de la intrarea in cladirea spitalului, vor fi sistematizate si vor contine informatii organizate intr-un mod coerent despre drepturile pacientilor, medici, orare de vizitare, tarife ale serviciilor medicale, date de interes general pentru informarea si educarea pacientilor.

\u000C- Ghiseul de receptie de la intrarea fiecarui spital va fi semnalizat in mod vizibil si se va asigura personal calificat si profesionist care va asigura permanenta, va efectua o prima triere a pacientilor in baza biletului de trimitere si va controla existenta cardului de sanatate.

- Personalul de receptie va fi format pentru a avea cunostinte in privinta drepturilor pacientilor si pachetelor de asigurari medicale in vigoare, precum si cunostinte de baza despre specialitatile medicale existente in cadrul spitalului. Personalul de receptie va oferi informatii despre gratuitatea sau costul serviciilor medicale solicitate in biletul de trimitere, va indica orarul medicilor si va avea rolul de a indruma pacientul sau vizitatorul spitalului catre departamentul solicitat. Toate aceste informatii vor fi prezentate si pe web-site-ul fiecarui spital.

- Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti va achizitiona, va gestiona si va pune la dispozitia celor 19 spitale un software de evidenta a pacientilor si vizitatorilor fiecarui spital, prin intermediul caruia va centraliza persoanele care intra zilnic in spitale. Personalul de receptie va asigura, la ghiseu, inregistrarea pacientilor si vizitatorilor prin intermediul softwareului susmentionat.

- La ghiseul de receptie al fiecarui spital vor fi disponibile, in permanenta, o condica de sugestii si reclamatii asezata la loc vizibil, precum si formulare de satisfactie privind serviciile medicale de care pacientii au beneficiat. Formularul de satisfactie imprimat pe hartie va contine si o trimitere la web-site-ul spitalului, unde se va regasi o versiune electronica a formularului de satisfactie, care va putea fi completata online de catre pacient sau vizitator. Personalul de receptie va indica pacientilor si vizitatorilor posibilitatea de a completa sugestii si reclamatii in condica sau in formularele de satisfactie. Formularele completate de pacienti sau de vizitatori atat la ghiseu cat si online-vor fi transmise-lunar catre Administratia- Spitalelor si-Serviciilor-Medicale Bucuresti, care le va analiza, va intocmi planuri de actiune pentru remedierea problemelor semnalate si va ghida cele 19 spitale in implementarea acestor planuri de actiune.