Primaria Capitalei va consolida si restura sediul ARCUB din str. Batistei, o superba cladire Art Deco, clasata monument istoric

Cladirea are o suprafata desfasurata de 3.526 mp, dintre care 2.941 mp apartin Primariei Capitalei, iar 585 reprezinta proprietate privata, iar proprietarul va avea o contributie de 3,4 milioane lei din valoarea investitiei.Dupa consolidare, sala de spectacole aflata la parter, cu 370 locuri, va fi reintrodusa in circuitul cultural."Imobilul situat in str. Batistei nr. 14, sector 2 este un imobil aflat partial in proprietatea Primariei Municipiului Bucuresti si, incepand cu anul 1996, in administrarea Centrului de Proiecte Culturale al Municipiului Bucuresti - ARCUB. Conform Ordinului Ministrului Culturii nr. 2687/2012, cladirea construita intre anii 1932 si 1934 in stilul Art Deco, a fost inclusa in lista Monumentelor Istorice Bucuresti, grupa valorica B, sub codul B-II-m-B-2 1043. In anul 2006, imobilul a fost expertizat din punct de vedere seismic de catre societatea Proiect Bucuresti SA, in urma acestei expertize, cladirea fiind incadrata in clasa de risc seismic Rs II, impunandu-se consolidarea ei. In anul 2015, a fost realizat studiul de fezabilitate in vederea consolidarii, refacerii si modernizarii imobilului situat in str. Batistei nr. 14, sector 2 de catre SC Saco Construct SRL. In cadrul studiului de fezabilitate a fost realizata expertiza tehnica actualizata privind riscul seismic al constructiei, aceasta incadrand imobilul in clasa de risc seismic RSI.', se arata in expunerea de motive a proiectului.