Stadionul National Lia Manoliu revine la Primaria Capitalei pentru lucrari de reparatii pentru Euro 2020

"Municipiul Bucuresti, impreuna cu alte 12 orase din 12 tari europene, are ocazia de a gazdui pentru prima data, competitia fotbalistica intre echipele nationale europene, Campionatul European de Fotbal 2020. Astfel, Municipiul Bucuresti s-a angajat sa dezvolte, sa intocmeasca si sa implementeze o strategie de dezvoltare durabila pentru UEFA EURO 2020, in colaborare cu asociatia membra a UEFA de pe teritoriul Romaniei si in conformitate cu cerintele UEFA si va lua masuri pentru protectia mediului si pentru responsabilitate sociala la nivelul orasului gazda si locatiei de desfasurare a competitiei. Fata de acest angajament a fost semnata o conventie pentru turneul final UEFA Campionatul European de Fotbal 2020. In prezent, Arena Nationala necesita o serie de reparatii atat la nivelul infiltratilor si finisajelor, cat si la nivelul echipamentelor si instalatiilor care au iesit din perioada de garantie si la care au fost identificate o serie de disfunctionalitati majore si care trebuie aduse la nivelul solicitarilor UEFA. Aceste reparatii trebuie realizate in regim de urgenta, in cursul anului 2017, intrucat este pusa in pericol functionalitatea arenei Cheltuielile cu exploatarea (curatenie, organizare evenimente, relatia cu institutiile abilitate privind buna functionare a bazei sportive) raman in sarcina Administratiei Lacuri, Parcuri si Agrement Bucuresti", se arata in expunerea de motive a proiectului.Stadionul a fost transmis de CGMB catre ALPAB la inceputul acestui an.