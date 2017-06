Primaria Capitalei va steriliza gratuit cainii si pisicile de companie

"Operatiile de sterilizare/castrare vor fi realizate in cabinetele veterinare care isi desfasoara activitatea (au sediu sau punct de lucru) in Municipiul Bucuresti si care au semnat in prealabil cu ASPA Protocolul de colaborare cu privire la "Programul anual de sterilizare gratuita a animalelor fara pedigree, cu stapan, la nivelul Municipiului Bucurestiului". Costurile unei astfel de interventii chirurgicale se ridica la aproximativ 50-70 lei/animal, valoarea exacta a unei sterilizari (mascul/femela) precum si valoarea maxima a unui decont pentru un animal (pentru complicatii post interventie chirurgicala) urmand a fi cuprinsa in Protocol", se arata in proiectul de hotarare adoptat."Tinand cont de realitatea ca majoritatea stapanilor care nu isi sterilizeaza animalele au un nivel de trai sub mediu si, de cele mai multe ori, si un nivel de educatie redus, se impune ca prima varianta pe care trebuie sa si-o propuna administratia locala este solutia suportiva, prin informarea, facilitarea si acoperirea cheltuielilor legate de sterilizarea animalelor din gospodarie si numai in cazuri izolate, cum ar fi cele de rea vointa, sa se aplice si varianta coercitiva, prin avertismente si amenzi. Astfel dispunand de toate organismele, mecanismele si parghiile necesare, Primaria Municipiului Bucuresti isi poate asuma sterilizarea gratuita a tuturor animalelor (caini, pisici etc.) fara pedigree, din punct de vedere financiar, operatiune efectuata de catre cabinete veterinare autorizate pentru asemenea interventii, din Bucuresti, care vor incheia un protocol cu ASPA, prin care le vor fi decontate interventiile chirurgicale si eventuale alte tratamente postoperatorii atunci cand apar complicatii", se arata in expunerea de motive a proiectului.- invita Comisia sa asigure respectarea principiului mentionat in articolul 13 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene in statele membre;- invita statele membre sa adopte strategii cuprinzatoare de gestionare a populatiei canine, care sa includa masuri cum ar fi controlul cainilor si legi impotriva cruzimii, sprijin pentru proceduri veterinare, inclusiv vaccinarea impotriva turbarii si sterilizarea, necesare pentru a controla numarul de caini nedoriti, precum si promovarea detinerii responsabile de animale de companie;- solicita Comisiei sa incurajeze statele membre sa introduca identificarea si inregistrarea obligatorie a fiecarui caine, prin sisteme compatibile la nivelul UE, pentru a evita raspandirea bolilor.