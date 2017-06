Consiliul General a stabilit tarifului de intretinere in adaposturile Autoritatii pentru Supravegherea si Protectia Animalelor a cainilor fara stapan adoptati la distanta: 6,5 lei/zi/caine

"Potrivit dispozitiilor, art. 25 din HG nr. 1059/2013 este reglementata adoptia la distanta. Procedura adoptiei la distanta se aplica incepand cu a 8 - a zi de stationare a cainilor fara stapan in adapostul public, acestia putand fi adoptati la distanta de catre persoane fizice si juridice din tara si din strainatate. Potrivit prevederilor, art. 26 din HG nr. 1059/2013, persoanele care vor adopta la distanta caini, vor achita sumele cheltuite pe perioada stationarii acestora in adapost, in cuantumul stabilit prin Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti. Vazand cele expuse mai sus, in temeiul HG nr. 1059/2013 art. 26 alin. (3), la stabilirea sumei s-au luat in calcul costul hranei si al serviciilor medical veterinare. Costurile de personal, utilitatile si materialele folosite pentru desfasurarea activitatii vor reprezenta contributia Primariei Municipiului Bucuresti, din bugetul ASPA. Astfel, adoptatorii la distanta vor achita suma de 6,5 lei/caine cazat pe zi", se arata in expunerea de motive a proiectului.