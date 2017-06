Spațiului public aflat la intersecția dintre Piața Victoriei cu strada Paris și strada Duiliu Zamfirescu va purta numele de Piața Ronald Reagan

"Ronald Reagan, fost cel de-al 40-lea presedinte al SUA, prin politica sa intransigenta din perioada razboiului rece, a avut o contributie hotaratoare la prabusirea comunismului in Europa. Potrivit Ordonantei Guvernului Romaniei nr.63/29.08.2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobata cu modificari prin Legea nr.48/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, atribuirea sau schimbarea de denumiri se face de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti, prin hotarare, pentru parcuri, piete, oboare, cartiere, strazi, statii ale mijloacelor de transport in comun, precum si pentru obiective si institutii de interes local aflate in subordinea lor", se arata in expunerea de motive a proiectului adoptat.